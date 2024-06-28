https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/milyonlarin-gozu-3-temmuzda-memur-ve-emeklinin-maas-zammi-netlesiyor-yuzde-20-ila-21-orani-1085309803.html

Milyonların gözü 3 Temmuz'da, memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor: Yüzde 20 ila 21 oranı

Milyonların gözü 3 Temmuz'da, memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor: Yüzde 20 ila 21 oranı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T07:23+0300

2024-06-28T07:23+0300

2024-06-28T07:23+0300

ekonomi

memur maaşı

memur zammı

enflasyon

ekonomi

türkiye

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Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.'Memur ve memur emeklisi için yüzde 20 ila 21 bekleniyor'Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1085290757.html

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memur maaşı, memur zammı, enflasyon, ekonomi, türkiye