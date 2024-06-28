https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/halil-umut-melere-euro-2024te-yeni-gorev-arena-aufschalkede-oynanacak-maci-yonetecek-1085318225.html

Halil Umut Meler'e Euro 2024'te yeni görev: Arena AufSchalke'de oynanacak maçı yönetecek

Halil Umut Meler'e Euro 2024'te yeni görev: Arena AufSchalke'de oynanacak maçı yönetecek

Sputnik Türkiye

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T12:02+0300

2024-06-28T12:02+0300

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spor

halil umut meler

schalke

euro 2024

maç

hakem

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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) 3. maçına atandı.Halil Umut Meler, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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halil umut meler, schalke, euro 2024, maç, hakem