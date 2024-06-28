https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/halil-umut-melere-euro-2024te-yeni-gorev-arena-aufschalkede-oynanacak-maci-yonetecek-1085318225.html
Halil Umut Meler'e Euro 2024'te yeni görev: Arena AufSchalke'de oynanacak maçı yönetecek
Halil Umut Meler'e Euro 2024'te yeni görev: Arena AufSchalke'de oynanacak maçı yönetecek
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:02+0300
2024-06-28T12:02+0300
2024-06-28T12:02+0300
spor
halil umut meler
schalke
euro 2024
maç
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079627223_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b6bfc8284e46687ede7d00ea1f4f0e0.jpg
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) 3. maçına atandı.Halil Umut Meler, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/guresci-beyzanur-akkus-u17-avrupa-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1085315560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079627223_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f4023cdf172cf2d52ae3efb693a5c2c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
halil umut meler, schalke, euro 2024, maç, hakem
halil umut meler, schalke, euro 2024, maç, hakem
Halil Umut Meler'e Euro 2024'te yeni görev: Arena AufSchalke'de oynanacak maçı yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) 3. maçına atandı.
Halil Umut Meler, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere - Slovakya son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.
Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.
Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.