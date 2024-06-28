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Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:43+0300
2024-06-28T12:43+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtiriyor. Hürriyet'in haberine göre, mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.Mevduat faizlerinde güncel durum ne?Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar?100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 55.63'ten faize bağladığı parasından 4287 lira faiz getirisi elde ediyor.500 bin liranın aylık getirisi ne kadar?500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 440 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 881 lira faiz getirisi elde ediyor.Peki,1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?ON Dijital (ON Plus)Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 40.547,95 TLVade sonu ödeme: 1.040.547,95 TLAlternatif Bank (Vov Hesap)Faiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 43.791,78 TLVade sonu ödeme: 1.043.791,78 TLFibabanka (Kiraz Hesap)Faiz oranı: Yüzde 51Net getiri: 41.358,90 TLVade sonu ödeme: 1.041.358,90 TLGaranti BBVA (E-Vadeli Hesap)Faiz oranı: Yüzde 48Net getiri: 38.926,03 TLVade sonu ödeme: 1.038.926,03 TLING (e-Turuncu Hesap)Faiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 42.169,86 TLVade sonu ödeme: 1.042.169,86 TLEnpara.com (Vadeli Mevduat)Faiz oranı: Yüzde 48,50Net getiri: 39.331,51 TLVade sonu ödeme: 1.039.331,51 TL
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günlük mevduat faizi ne kadar?,şu an mevduat faizi kaç?mevduat faizi kaç?

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

12:43 28.06.2024
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtiriyor. Hürriyet'in haberine göre, mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.

Mevduat faizlerinde güncel durum ne?

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 55.63'ten faize bağladığı parasından 4287 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin liranın aylık getirisi ne kadar?

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 440 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 881 lira faiz getirisi elde ediyor.
Peki,1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
ON Dijital (ON Plus)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 41.358,90 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
ING (e-Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL
Enpara.com (Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 48,50
Net getiri: 39.331,51 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.331,51 TL
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