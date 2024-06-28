https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/medvedev-yeni-nato-genel-sekreteri-ve-avrupa-komisyonu-baskani-basarisiz-olmaya-mahkum-1085332209.html

Medvedev: Yeni NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı başarısız olmaya mahkum

Medvedev: Yeni NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı başarısız olmaya mahkum

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, görevleri onaylanan NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in başarısız olmaya... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T18:02+0300

2024-06-28T18:02+0300

2024-06-28T18:03+0300

dünya

dmitriy medvedev

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ursula von der leyen

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i büyük başarısızlıklar ve korkunç sorunların beklediğini ifade etti.Avrupa siyasetinin kendisine ‘ucube gösterisini’ hatırlattığını belirten Medvedev, “Avrupa ucube gösterisi çok daha eğlenceli hale geliyor. Zaman geçtikçe katılımcıları daha da çirkinleşiyor. Okyanusun ötesinden bir Pennywise'ın ortaya çıkmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ‘çok spesifik bir delikanlı’ olarak nitelendiren Medvedev, şu ifadeleri kullandı:Rutte’nin ‘paranoyak Atlantikçiliğin klasik yolunu sadakatle takip edeceğine’ şüphesi olmadığını belirten Medvedev, "Günlük yaşamdaki göstermelik tevazu, siyasi platformdaki öfkeyle birleşiyor. Bir süredir ülkemizden şiddetle nefret ediyor. Giderek sertleşen yaptırımların destekçisi” değerlendirmesinde bulundu.Ursula von der Leyen, okyanus ötesindeki efendilerine mazoşist bir şekilde bağlıMedvedev, ikinci dönem için onaylanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in okyanus ötesi efendilerine ‘mazoşistçe’ bağlı olduğunu vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ab-liderleri-birligin-yeni-yoneticilerini-belirledi-1085307194.html

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, ursula von der leyen, nato, washington, rusya, atlantik, amsterdam, hollanda