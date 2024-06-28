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Medvedev: Yeni NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı başarısız olmaya mahkum
Medvedev: Yeni NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı başarısız olmaya mahkum
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, görevleri onaylanan NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in başarısız olmaya... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T18:02+0300
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2024-06-28T18:03+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i büyük başarısızlıklar ve korkunç sorunların beklediğini ifade etti.Avrupa siyasetinin kendisine ‘ucube gösterisini’ hatırlattığını belirten Medvedev, “Avrupa ucube gösterisi çok daha eğlenceli hale geliyor. Zaman geçtikçe katılımcıları daha da çirkinleşiyor. Okyanusun ötesinden bir Pennywise'ın ortaya çıkmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ‘çok spesifik bir delikanlı’ olarak nitelendiren Medvedev, şu ifadeleri kullandı:Rutte’nin ‘paranoyak Atlantikçiliğin klasik yolunu sadakatle takip edeceğine’ şüphesi olmadığını belirten Medvedev, "Günlük yaşamdaki göstermelik tevazu, siyasi platformdaki öfkeyle birleşiyor. Bir süredir ülkemizden şiddetle nefret ediyor. Giderek sertleşen yaptırımların destekçisi” değerlendirmesinde bulundu.Ursula von der Leyen, okyanus ötesindeki efendilerine mazoşist bir şekilde bağlıMedvedev, ikinci dönem için onaylanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in okyanus ötesi efendilerine ‘mazoşistçe’ bağlı olduğunu vurguladı:
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, ursula von der leyen, nato, washington, rusya, atlantik, amsterdam, hollanda
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, mark rutte, ursula von der leyen, nato, washington, rusya, atlantik, amsterdam, hollanda
Medvedev: Yeni NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı başarısız olmaya mahkum
18:02 28.06.2024 (güncellendi: 18:03 28.06.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, görevleri onaylanan NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in başarısız olmaya mahkum olduklarını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i büyük başarısızlıklar ve korkunç sorunların beklediğini ifade etti.
Avrupa siyasetinin kendisine ‘ucube gösterisini’ hatırlattığını belirten Medvedev, “Avrupa ucube gösterisi çok daha eğlenceli hale geliyor. Zaman geçtikçe katılımcıları daha da çirkinleşiyor. Okyanusun ötesinden bir Pennywise'ın ortaya çıkmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ‘çok spesifik bir delikanlı’ olarak nitelendiren Medvedev, şu ifadeleri kullandı:
"Hollanda'nın eski Başbakanı ve şu anki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte çok spesifik bir delikanlı. Bir zamanlar zirvelerde karşılaştığım bu ılımlı figür, nispeten kısa bir süre içinde hırslı bir Rus düşmanına ve sadık bir Atlantikçiye dönüştü. Amsterdam’daki kahve dükkanlarından hangi maddelerin onun ruh halinde bu kadar keskin bir değişikliğe yol açtığını bilemeyiz. Hollandalılar özgür Avrupa'nın geri kalanıyla karşılaştırıldığında bile eşsiz insanlar.”
Rutte’nin ‘paranoyak Atlantikçiliğin klasik yolunu sadakatle takip edeceğine’ şüphesi olmadığını belirten Medvedev, "Günlük yaşamdaki göstermelik tevazu, siyasi platformdaki öfkeyle birleşiyor. Bir süredir ülkemizden şiddetle nefret ediyor. Giderek sertleşen yaptırımların destekçisi” değerlendirmesinde bulundu.
Ursula von der Leyen, okyanus ötesindeki efendilerine mazoşist bir şekilde bağlı
Medvedev, ikinci dönem için onaylanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in okyanus ötesi efendilerine ‘mazoşistçe’ bağlı olduğunu vurguladı:
"2019'dan bu yana Ursula, komisyon üyelerini erkeksi bir şekilde eğittiği Avrupa Komisyonu'nun başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda, okyanus ötesindeki efendilerine mazoşist bir şekilde bağlı ve Washington'daki gerontolojik playboylara olan sevginin her türlü tezahürüne hazır. İfadelerine dikkat etmeden Rusya'ya karşı sürekli saçma beyanlarda bulunuyor.”