https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ab-liderleri-birligin-yeni-yoneticilerini-belirledi-1085307194.html

AB liderleri, Birliğin yeni yöneticilerini belirledi

AB liderleri, Birliğin yeni yöneticilerini belirledi

Sputnik Türkiye

AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T02:02+0300

2024-06-28T02:02+0300

2024-06-28T02:02+0300

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevini yeni dönemde de sürdürmesini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasını önerdi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/estonya-basbakani-kallas-borrellin-yerine-gecebilir-1085211384.html

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