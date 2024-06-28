AB liderleri, Birliğin yeni yöneticilerini belirledi
© AFP 2023 / STEPHANIE LECOCQPortuguese Prime Minister Antonio Costa gives a joint press conference with European Council President at the end of a meeting, at the European Commission in Brussels, on December 1, 2020
© AFP 2023 / STEPHANIE LECOCQ
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AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için Kaja Kallas'ı önerdi.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevini yeni dönemde de sürdürmesini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasını önerdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.
The European Council proposes @vonderleyen as candidate for President of the European Commission. pic.twitter.com/ytJk1t4WQX— Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024
Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.
The European Council chooses @kajakallas as candidate for High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. pic.twitter.com/PcWpOKfOS0— Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024
Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.
25 Haziran , 16:12