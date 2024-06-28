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Kenan Yıldız ve Salih Özcan'dan Avusturya maçı açıklaması: 'Turu geçeceğimize inanıyoruz'
Kenan Yıldız ve Salih Özcan'dan Avusturya maçı açıklaması: 'Turu geçeceğimize inanıyoruz'
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takımı'nın milli oyuncuları Kenan Yıldız ve Salih Özcan, Avusturya maçına... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T16:49+0300
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a milli futbol takımı
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salih özcan
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Salih ve Kenan, ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Turnuvanın şu ana kadar kendileri için güzel geçtiğini belirten Salih, "Zor bir gruptu, bizim için ilk maçın en zor olacağını düşünüyorduk, galibiyetle başladık, çok mutluyuz. İkinci maçta Portekiz'e karşı zor olacağını biliyorduk, hayal kırıklığı yaşadık. Son maç final maçı gibiydi. onu da çok şükür yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Çok mutluyuz. Turnuva bizim için şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.Avusturya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Salih şöyle konuştu:Milli futbolcu, cezaları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın oynayamayacağının hatırlatılması üzerine, "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, maalesef ikinci sarı kartı gördü oynayamayacak. Bizim için Samet ve kaptan Hakan çok önemli isimler. Hakan çok tecrübeli, sahada kendini gösteriyor, topu istiyor, takıma rahatlık veriyor. Onun yokluğu bizim için zor olacak ama inşallah onun yerine kim oynarsa elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.Salih Özcan, "Turnuva ağacında biraz daha şanslı tarafta gözüküyoruz. Aranızda 'yolumuz açık' diye konuşmalar geçiyor mu?" sorusuna, "Maçtan maça bakıyorum, Avusturya'nın iyi takımı var, çok iyi takım öncelikle onları yenmemiz gerek, devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuyoruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız gerek" yanıtını verdi.Salih, Borrussia Dortmund'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Almanya'da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.'Kendimi değil, takımı düşünüyorum'Milli futbolcu Kenan Yıldız ise milli takımın 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "İlk maç çok önemliydi, kazanabildik. İkinci maçımız da önemliydi. Elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Üçüncü maçtaki galibiyetle beraber gruptan çıktık, umarım bu şekilde devam ederiz" dedi.Avusturya maçını da değerlendiren Kenan, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız hazırlık maçında da gördük. Grup aşamasında da kendilerini gösterdiler. Kendimi değil, takımı düşünüyorum, takıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olacaksa o şekilde oynamak istiyorum. Konsantrasyonumuz Avusturya'ya maçında. Bu maçı kazanıp ondan sonra kim olursa ona bakacağız. Avusturya'ya karşı hazırlık maçında kaybettik fakat hazırlık maçı farklı duygular barındıran bir maçtı. Tabii ki tüm maçları kazanmak istiyoruz ama taktiksel denemeler olabiliyor. Şu anki hazırlığımız çok farklı" ifadelerini kullandı.Kenan, Portekiz maçında ilk 11'de olmadığının hatırlatılması üzerine, "Bu tarz şeylerle alakalı çok fazla düşünmüyorum. Ben ve Arda yoktuk ama hocamızın kararıydı. Hocamızın kararı en iyisidir çünkü bizi en yakından o tanıyor. O doğrusunu bilir" şeklinde konuştu.Genç futbolcu, "Turnuvada gözler Arda Güler ve senin üzerinde. Bu üzerinizde baskı oluşturuyor mu?" sorusuna, "Herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama bizim için çok fark etmiyor. Kendi futbolumuza konsantreyiz, kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz" yanıtını verdi.Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı forması giymekten dolayı gurur duyduğunu belirten Kenan şöyle konuştu:Kenan Yıldız, "Forvetsiz oynamak sizi nasıl etkiliyor? Forvetle oynarsanız daha verimli olacağını düşünüyor musun?" sorusunu, "Forvetlerimiz var, yokmuş gibi bahsediliyor ama var. Hocamızın taktik kararları var, onu uygulamaya çalışıyoruz, bizim için herhangi bir sorun yok" şeklinde yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/a-milli-takim-teknik-direktoru-montella-tarihi-bir-basariya-imza-attik-1085278598.html
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a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, salih özcan, kenan yıldız, avusturya, hakan çalhanoğlu, samet akaydin
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, salih özcan, kenan yıldız, avusturya, hakan çalhanoğlu, samet akaydin

Kenan Yıldız ve Salih Özcan'dan Avusturya maçı açıklaması: 'Turu geçeceğimize inanıyoruz'

16:49 28.06.2024
© AA / Oğuz YeterAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Kenan Yıldız (sağda) ve Salih Özcan (solda) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Kenan Yıldız (sağda) ve Salih Özcan (solda) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Oğuz Yeter
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takımı'nın milli oyuncuları Kenan Yıldız ve Salih Özcan, Avusturya maçına odaklandıklarını ve turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.
Salih ve Kenan, ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Turnuvanın şu ana kadar kendileri için güzel geçtiğini belirten Salih, "Zor bir gruptu, bizim için ilk maçın en zor olacağını düşünüyorduk, galibiyetle başladık, çok mutluyuz. İkinci maçta Portekiz'e karşı zor olacağını biliyorduk, hayal kırıklığı yaşadık. Son maç final maçı gibiydi. onu da çok şükür yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Çok mutluyuz. Turnuva bizim için şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.
Avusturya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Salih şöyle konuştu:
Leipzig'de bizi çok iyi bir takım bekliyor, çok zor maç olacak. Onlara karşı son maçta maalesef kötü bir sonuç aldık. Onu unutmadık. Avusturya gerçekten takım olarak fiziksel oynuyor, oturmuş bir takım. Ona göre analiz yapmalı ve son maçımıza göre iyi ve kötü yanlarımızı analiz etmeliyiz. Ona göre maça odaklanmamız gerek. Planımızı kurmalıyız, kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız. Takıma çok güveniyorum, kazanacak ve turu geçecek kalite bizde var. İçimde bir yara var, 6-1 iz bıraktı. O yüzden şimdiki maçla ilgili içimde duygu var, herkese cevap vermek istiyorum, bu düşünceyle maça girmemiz gerek. Takımımız Avusturya maçına final gibi bakıyor. İlk maç hazırlık maçıydı, antrenörümüz de birkaç şeyi denedi. Açıkçası, herkes mental olarak şu an daha iyi seviyede. Kazanmak istiyoruz.
Milli futbolcu, cezaları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın oynayamayacağının hatırlatılması üzerine, "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, maalesef ikinci sarı kartı gördü oynayamayacak. Bizim için Samet ve kaptan Hakan çok önemli isimler. Hakan çok tecrübeli, sahada kendini gösteriyor, topu istiyor, takıma rahatlık veriyor. Onun yokluğu bizim için zor olacak ama inşallah onun yerine kim oynarsa elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.
Salih Özcan, "Turnuva ağacında biraz daha şanslı tarafta gözüküyoruz. Aranızda 'yolumuz açık' diye konuşmalar geçiyor mu?" sorusuna, "Maçtan maça bakıyorum, Avusturya'nın iyi takımı var, çok iyi takım öncelikle onları yenmemiz gerek, devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuyoruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız gerek" yanıtını verdi.
Salih, Borrussia Dortmund'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Almanya'da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

'Kendimi değil, takımı düşünüyorum'

Milli futbolcu Kenan Yıldız ise milli takımın 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "İlk maç çok önemliydi, kazanabildik. İkinci maçımız da önemliydi. Elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Üçüncü maçtaki galibiyetle beraber gruptan çıktık, umarım bu şekilde devam ederiz" dedi.
Avusturya maçını da değerlendiren Kenan, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız hazırlık maçında da gördük. Grup aşamasında da kendilerini gösterdiler. Kendimi değil, takımı düşünüyorum, takıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olacaksa o şekilde oynamak istiyorum. Konsantrasyonumuz Avusturya'ya maçında. Bu maçı kazanıp ondan sonra kim olursa ona bakacağız. Avusturya'ya karşı hazırlık maçında kaybettik fakat hazırlık maçı farklı duygular barındıran bir maçtı. Tabii ki tüm maçları kazanmak istiyoruz ama taktiksel denemeler olabiliyor. Şu anki hazırlığımız çok farklı" ifadelerini kullandı.
Kenan, Portekiz maçında ilk 11'de olmadığının hatırlatılması üzerine, "Bu tarz şeylerle alakalı çok fazla düşünmüyorum. Ben ve Arda yoktuk ama hocamızın kararıydı. Hocamızın kararı en iyisidir çünkü bizi en yakından o tanıyor. O doğrusunu bilir" şeklinde konuştu.
Genç futbolcu, "Turnuvada gözler Arda Güler ve senin üzerinde. Bu üzerinizde baskı oluşturuyor mu?" sorusuna, "Herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama bizim için çok fark etmiyor. Kendi futbolumuza konsantreyiz, kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz" yanıtını verdi.
Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı forması giymekten dolayı gurur duyduğunu belirten Kenan şöyle konuştu:

Çok güzel bir his, çocukluk hayalini yaşıyorum. Saha içinde zorlandığımız anlar olduğunu düşünmüyorum. Son grupta başarılı şekilde çıktığımızda 3 yaşındaydım. Bu şekilde devam etmek ve kazanmak istiyoruz. Avusturya'ya karşı mağlubiyet yaşadık, bu bize fazla motivasyon veriyor. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Kenan Yıldız, "Forvetsiz oynamak sizi nasıl etkiliyor? Forvetle oynarsanız daha verimli olacağını düşünüyor musun?" sorusunu, "Forvetlerimiz var, yokmuş gibi bahsediliyor ama var. Hocamızın taktik kararları var, onu uygulamaya çalışıyoruz, bizim için herhangi bir sorun yok" şeklinde yanıtladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta), karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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