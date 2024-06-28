https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/izmirde-suya-buyuk-zam-1-temmuzdan-itibaren-gecerli-olacak--1085333810.html
İzmir'de suya büyük zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
İzmir'de suya büyük zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T19:01+0300
2024-06-28T19:01+0300
2024-06-28T19:01+0300
türkiye
izmir
su
zam
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
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İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi.Öte yandan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/dunyanin-en-yasabilir-sehirleri-aciklandi-zirvenin-sahibi-bu-sene-de-degismedi--1085332986.html
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izmir, su, zam, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
izmir, su, zam, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
İzmir'de suya büyük zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi.
Öte yandan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçmişti.