https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/izmirde-suya-buyuk-zam-1-temmuzdan-itibaren-gecerli-olacak--1085333810.html

İzmir'de suya büyük zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

İzmir'de suya büyük zam: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T19:01+0300

2024-06-28T19:01+0300

2024-06-28T19:01+0300

türkiye

izmir

su

zam

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

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İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi.Öte yandan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/dunyanin-en-yasabilir-sehirleri-aciklandi-zirvenin-sahibi-bu-sene-de-degismedi--1085332986.html

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Sputnik Türkiye

izmir, su, zam, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)