https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/dunyanin-en-yasabilir-sehirleri-aciklandi-zirvenin-sahibi-bu-sene-de-degismedi--1085332986.html

Dünyanın en yaşabilir şehirleri açıklandı: Zirvenin sahibi bu sene de değişmedi

Dünyanın en yaşabilir şehirleri açıklandı: Zirvenin sahibi bu sene de değişmedi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T18:19+0300

2024-06-28T18:19+0300

2024-06-28T18:19+0300

yaşam

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şehir

mutluluk

dünya mutluluk raporu

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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. The Economist'in İstihbarat Birimi (EIU) tarafından hazırlanan yaşanabilirlik endeksinde, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorileri değerlendirmeye alındı. İşte listenin sıralaması: 10. Auckland, Yeni Zelanda9. Osaka, Japonya8. Vancouver, Kanada7. Sydney, Avustralya6. Cenevre, İsviçre5. Calgary, Kanada4. Melbourne, Avustralya3. Zürih, İsviçre2. Kopenhag, Danimarka1. Viyana, Avusturya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/feto-firarisi-akin-ipekin-bebekteki-yalisi-1-milyar-100-milyon-liraya-alicisini-buldu-1085329549.html

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avrupa, viyana, şehir, mutluluk, dünya mutluluk raporu