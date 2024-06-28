https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/dunyanin-en-yasabilir-sehirleri-aciklandi-zirvenin-sahibi-bu-sene-de-degismedi--1085332986.html
Dünyanın en yaşabilir şehirleri açıklandı: Zirvenin sahibi bu sene de değişmedi
Dünyanın en yaşabilir şehirleri açıklandı: Zirvenin sahibi bu sene de değişmedi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T18:19+0300
2024-06-28T18:19+0300
2024-06-28T18:19+0300
yaşam
avrupa
viyana
şehir
mutluluk
dünya mutluluk raporu
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. The Economist'in İstihbarat Birimi (EIU) tarafından hazırlanan yaşanabilirlik endeksinde, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorileri değerlendirmeye alındı. İşte listenin sıralaması: 10. Auckland, Yeni Zelanda9. Osaka, Japonya8. Vancouver, Kanada7. Sydney, Avustralya6. Cenevre, İsviçre5. Calgary, Kanada4. Melbourne, Avustralya3. Zürih, İsviçre2. Kopenhag, Danimarka1. Viyana, Avusturya
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/feto-firarisi-akin-ipekin-bebekteki-yalisi-1-milyar-100-milyon-liraya-alicisini-buldu-1085329549.html
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avrupa, viyana, şehir, mutluluk, dünya mutluluk raporu
avrupa, viyana, şehir, mutluluk, dünya mutluluk raporu
Dünyanın en yaşabilir şehirleri açıklandı: Zirvenin sahibi bu sene de değişmedi
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu.
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. The Economist'in İstihbarat Birimi (EIU) tarafından hazırlanan yaşanabilirlik endeksinde, istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorileri değerlendirmeye alındı.
İşte listenin sıralaması:
10. Auckland, Yeni Zelanda