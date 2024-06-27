https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/koray-aydin-iyi-partiden-istifa-etti-1085294308.html

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T15:58+0300

2024-06-27T15:58+0300

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politika

iyi parti

koray aydın

son dakika

istifa

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Bir süredir istifa iddiaları gündem de olan İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın partisinden istifa etti. Aydın, İYİ Parti'nin son kurultayında parti genel başkan adaylarından biri olmuştu.Koray Aydın kimdir?Koray Aydın, 5 Aralık 1955'te Trabzon'da doğdu. Baba adı Halil İbrahim, anne adı Sebahat'tır.Makine Mühendisi; 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi.19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçilmiştir.Koray Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

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iyi parti, koray aydın, son dakika, istifa