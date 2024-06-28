https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/istanbul-metrosunda-ariza-seferler-aksiyor-1085309939.html
İstanbul metrosunda arıza: Seferler aksıyor
İstanbul metrosunda arıza: Seferler aksıyor
Sputnik Türkiye
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T07:27+0300
2024-06-28T07:27+0300
2024-06-28T07:27+0300
türkiye
metro
arıza
istanbul
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-2-metro-istasyonu-ile-funikuler-hatti-kapatildi-1085131001.html
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metro, arıza, istanbul
İstanbul metrosunda arıza: Seferler aksıyor
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.