https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-2-metro-istasyonu-ile-funikuler-hatti-kapatildi-1085131001.html

İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00'dan itibaren kapatıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024-06-23T10:32+0300

türkiye

istanbul

metro

taksim

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İstanbul'da bazı metro istasyonları İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ulaşıma kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından kapatılma kararıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html

türkiye

istanbul

taksim

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Sputnik Türkiye

istanbulda kapalı metro durakları, füniküler açık mı, istanbul metro