https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/istanbulda-2-metro-istasyonu-ile-funikuler-hatti-kapatildi-1085131001.html
İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı
İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00'dan itibaren kapatıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T10:32+0300
2024-06-23T10:32+0300
2024-06-23T10:32+0300
türkiye
istanbul
metro
taksim
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İstanbul'da bazı metro istasyonları İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ulaşıma kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından kapatılma kararıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html
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istanbulda kapalı metro durakları, füniküler açık mı, istanbul metro
istanbulda kapalı metro durakları, füniküler açık mı, istanbul metro
İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı
İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00'dan itibaren kapatıldı.
İstanbul'da bazı metro istasyonları İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ulaşıma kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından kapatılma kararıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir."