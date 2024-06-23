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İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı
İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00'dan itibaren kapatıldı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bazı metro istasyonları İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ulaşıma kapatıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından kapatılma kararıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tarla-kavgasi-kanli-bitti-4-yarali-1085129331.html
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istanbulda kapalı metro durakları, füniküler açık mı, istanbul metro
istanbulda kapalı metro durakları, füniküler açık mı, istanbul metro

İstanbul'da 2 metro istasyonu ile füniküler hattı kapatıldı

10:32 23.06.2024
© AA / Filiz Kınık Özİstanbul'da metro arızası
İstanbul'da metro arızası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© AA / Filiz Kınık Öz
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İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 10.00'dan itibaren kapatıldı.
İstanbul'da bazı metro istasyonları İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ulaşıma kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından kapatılma kararıyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir."

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