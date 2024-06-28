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Diyarbakır’da 600 milyon TL'lik vurgun: 400'den fazla esnaf dolandırıldı
Diyarbakır’da 600 milyon TL'lik vurgun: 400'den fazla esnaf dolandırıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır merkezli oto galeri alım satımıyla ilgilenen şirketle ticaret yapan yüzlerce kişi, karşılıksız çek ve senetle yaklaşık 600 milyon TL dolandırıldı... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T19:46+0300
2024-06-28T19:47+0300
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Diyarbakır’da oto galerici işiyle uğraşan Serhat U.’nun, çevre illerin de içinde bulunduğu yaklaşık 400 esnaftan aldığı araçları sahte çek ve senet karşılığında dolandırarak kaçtığı iddia edildi. Serhat U.’nun iş yerinde toplanan mağdurlar, muhatap alacağı kimseyi bulamayınca çareyi çevreyolunu kapatmakta buldu.Mağdurlar adına gazetecilere açıklama yapan aynı kendisi de mağdur olan Ali Akbalık, 600 milyon TL’lik bir vurgunun söz konusu olduğunu söyledi. Akbalık, “Burada 400’den fazla esnaf arkadaşımız Serhat U.’nun oluşturduğu mağduriyeti gidermek adına toplandı. Şu anda mağdur esnafımızın sesini dile getirmeye çalışıyoruz. Ortalama 600 milyon TL mağdur edildik. Bu insanlar mağdur. Bu durum ileride sosyal sorunlar oluşturacak. İntihar, alacak verecek meselesinden dolayı cinayetler, hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlar çıkar. Devlet büyüklerimizin ve il idaresinde bulunan büyüklerimizin bu işe bir el atmasını istiyoruz” dedi.'Şu anda Diyarbakır’da ticaret durma noktasına gelmiş'Serhat U.’nun karşılıksız çek ve senedi esnafa vererek araç aldığını daha sonrasında ise büyük vurgun yaparak ortadan kaybolduğunu ileri süren Akbalık, “Durumu mahkemeye verdik. Ama evrakı tanıdık birine devrettiği için hukuki olarak da ilerleyemiyoruz. Burada mağduriyetimiz çok büyük. Esnaftan gelip çek, senet karşılığında Serhat U. araç alıyor. Hepsinin kayıtları belli. Burada adamlardan haksız bir talebimiz varsa bunun da araştırılmasını isteriz. Tefecilik de varsa eğer bunlar da araştırılsın. Biz sadece esnafız. Toplamda 600 milyon TL bir mağduriyet var ortada. Bu çok ciddi bir rakam. Bu paranın sorgulanması gerek. Şu anda Diyarbakır’da ticaret durma noktasına gelmiş. Bu durum gerçekten ileriki zamanlarda sosyal sorunlar doğuracak” diye konuştu.'Helal şehir diye Diyarbakır’a geldik ama dolandırıldık'Erzurum’da ikamet eden Arif Önder de, yaklaşık bir yıl önce Serhat U.’dan ödemesini peşin yaparak 3 adet tır aldığını, birini alıp 2’sini daha alamadığını dile getirdi. Mağduriyetlerinin giderilmesini söyleyen Önder, “Biz de Serhat U.’dan 3 tane çekici tır aldık. Bunlara hepsine nakit ödeme yaptık. Ödemelerimizin hepsini de banka aracılığıyla resmi olarak yaptık. Bir yıldır mağdur durumdayız. Helal şehir diye Diyarbakır’a geldik ama dolandırıldık. Maalesef güvenip geldiğimiz şehirde Diyarbakırlı kardeşlerimizin de dolandırıldığına şahit olduk. Gerekli evraklarımızı zaten adliyeye sunduk. Ama mahkeme maalesef yavaş yürüyor. Onu da biz de bilemiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.10 milyon 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Önder, “Aldığım aracın bayisi Erzurum’da olmadığı için bizi distribütörler direkt Diyarbakır’a yönlendirdi. Ödemelerimizi hepsini yapmak için Diyarbakır’a geldik. 5-6 ay sonra 1 aracımızı verdiler, 2 aracımız halen içeride duruyor. Maalesef muhatabımız olan firma da bu duruma sahip çıkmıyor. Bu kadar insan mağdur olduğunu iddia ediyor. Ellerinde çek-senetleri olanlar var. Bir aile yüzünden bu kadar aile mağdur ediliyor şu an. Gençleri şu an suça teşvik ediyorlar. Bir yıl önce biz o tırlara 10 buçuk milyon TL ödedik. Hukuki yollara başvurduk. İnşallah olumlu sonuç alacağız. Çünkü samimiyiz” dedi.Mağdurlardan Hüseyin Gökhan Korkut ise, 2,5 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi güvenlik tedbiri için sevk edilirken, trafikte kilometrelerce kuyruk oluşan yol, kontrollü bir şekilde açıldı.
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diyarbakır, dolandırıcılık, araba, devlet, para
diyarbakır, dolandırıcılık, araba, devlet, para

Diyarbakır’da 600 milyon TL'lik vurgun: 400'den fazla esnaf dolandırıldı

19:46 28.06.2024 (güncellendi: 19:47 28.06.2024)
© MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW236136Diyarbakır
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW236136
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Diyarbakır merkezli oto galeri alım satımıyla ilgilenen şirketle ticaret yapan yüzlerce kişi, karşılıksız çek ve senetle yaklaşık 600 milyon TL dolandırıldı. Mağdurlar, bir an önce dolandırıcının yakalanmasını istedi.
Diyarbakır’da oto galerici işiyle uğraşan Serhat U.’nun, çevre illerin de içinde bulunduğu yaklaşık 400 esnaftan aldığı araçları sahte çek ve senet karşılığında dolandırarak kaçtığı iddia edildi. Serhat U.’nun iş yerinde toplanan mağdurlar, muhatap alacağı kimseyi bulamayınca çareyi çevreyolunu kapatmakta buldu.
Mağdurlar adına gazetecilere açıklama yapan aynı kendisi de mağdur olan Ali Akbalık, 600 milyon TL’lik bir vurgunun söz konusu olduğunu söyledi. Akbalık, “Burada 400’den fazla esnaf arkadaşımız Serhat U.’nun oluşturduğu mağduriyeti gidermek adına toplandı. Şu anda mağdur esnafımızın sesini dile getirmeye çalışıyoruz. Ortalama 600 milyon TL mağdur edildik. Bu insanlar mağdur. Bu durum ileride sosyal sorunlar oluşturacak. İntihar, alacak verecek meselesinden dolayı cinayetler, hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlar çıkar. Devlet büyüklerimizin ve il idaresinde bulunan büyüklerimizin bu işe bir el atmasını istiyoruz” dedi.

'Şu anda Diyarbakır’da ticaret durma noktasına gelmiş'

Serhat U.’nun karşılıksız çek ve senedi esnafa vererek araç aldığını daha sonrasında ise büyük vurgun yaparak ortadan kaybolduğunu ileri süren Akbalık, “Durumu mahkemeye verdik. Ama evrakı tanıdık birine devrettiği için hukuki olarak da ilerleyemiyoruz. Burada mağduriyetimiz çok büyük. Esnaftan gelip çek, senet karşılığında Serhat U. araç alıyor. Hepsinin kayıtları belli. Burada adamlardan haksız bir talebimiz varsa bunun da araştırılmasını isteriz. Tefecilik de varsa eğer bunlar da araştırılsın. Biz sadece esnafız. Toplamda 600 milyon TL bir mağduriyet var ortada. Bu çok ciddi bir rakam. Bu paranın sorgulanması gerek. Şu anda Diyarbakır’da ticaret durma noktasına gelmiş. Bu durum gerçekten ileriki zamanlarda sosyal sorunlar doğuracak” diye konuştu.

'Helal şehir diye Diyarbakır’a geldik ama dolandırıldık'

Erzurum’da ikamet eden Arif Önder de, yaklaşık bir yıl önce Serhat U.’dan ödemesini peşin yaparak 3 adet tır aldığını, birini alıp 2’sini daha alamadığını dile getirdi. Mağduriyetlerinin giderilmesini söyleyen Önder, “Biz de Serhat U.’dan 3 tane çekici tır aldık. Bunlara hepsine nakit ödeme yaptık. Ödemelerimizin hepsini de banka aracılığıyla resmi olarak yaptık. Bir yıldır mağdur durumdayız. Helal şehir diye Diyarbakır’a geldik ama dolandırıldık. Maalesef güvenip geldiğimiz şehirde Diyarbakırlı kardeşlerimizin de dolandırıldığına şahit olduk. Gerekli evraklarımızı zaten adliyeye sunduk. Ama mahkeme maalesef yavaş yürüyor. Onu da biz de bilemiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
10 milyon 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Önder, “Aldığım aracın bayisi Erzurum’da olmadığı için bizi distribütörler direkt Diyarbakır’a yönlendirdi. Ödemelerimizi hepsini yapmak için Diyarbakır’a geldik. 5-6 ay sonra 1 aracımızı verdiler, 2 aracımız halen içeride duruyor. Maalesef muhatabımız olan firma da bu duruma sahip çıkmıyor. Bu kadar insan mağdur olduğunu iddia ediyor. Ellerinde çek-senetleri olanlar var. Bir aile yüzünden bu kadar aile mağdur ediliyor şu an. Gençleri şu an suça teşvik ediyorlar. Bir yıl önce biz o tırlara 10 buçuk milyon TL ödedik. Hukuki yollara başvurduk. İnşallah olumlu sonuç alacağız. Çünkü samimiyiz” dedi.
Mağdurlardan Hüseyin Gökhan Korkut ise, 2,5 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Serhat U. denen bir şahıs memleketi dolandırdı. Millete karşılıksız çek vermiş ve çekler de karşılıksız çıkmış. Bu durumdan kaynaklı intihar eden, eşini boşayan, cinayet işleyenler var. Bunların tek sebebi Serhat U. Biz hakkın, hukukun peşindeyiz. 2 buçuk milyon TL beni dolandırdılar. Devlet yetkililerinden ricamız; lütfen işe el atın. Bizim tek amacımız paramızı vermeleridir.”

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi güvenlik tedbiri için sevk edilirken, trafikte kilometrelerce kuyruk oluşan yol, kontrollü bir şekilde açıldı.
Dolandırıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Yapım aşamasındaki evleri 57 farklı kişiye satıp 90 milyon tl gelir elde eden dolandırıcı tutuklandı
17:33
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