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İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi
İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T13:01+0300
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rifat hisarcıklıoğlu
seyit ardıç
gürsel baran
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
ato
ankara ticaret odası (ato)
aso
ankara sanayi odası (aso)
gri liste
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, 'ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyidi' olduğunu bildirdi.Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır" ifadesini kullandı.'Yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı hızlanacak'Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç şu değerlendirmede bulundu:'Uluslararası arenadaki olumlu yansımaları göreceğiz'Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran şunları kaydetti:
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rifat hisarcıklıoğlu, seyit ardıç, gürsel baran, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ato, ankara ticaret odası (ato), aso, ankara sanayi odası (aso), gri liste, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
rifat hisarcıklıoğlu, seyit ardıç, gürsel baran, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ato, ankara ticaret odası (ato), aso, ankara sanayi odası (aso), gri liste, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi

13:01 28.06.2024
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
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İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, 'ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyidi' olduğunu bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır" ifadesini kullandı.

'Yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı hızlanacak'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.
Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç şu değerlendirmede bulundu:

Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak. Türkiye'nin gri listeden çıkması için yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.

'Uluslararası arenadaki olumlu yansımaları göreceğiz'

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran şunları kaydetti:

Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek. Ekonomimizin gücüne güç katmak ve itibarını korumak için çabalayan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

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