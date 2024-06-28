https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/is-dunyasi-turkiyenin-fatfin-gri-listesinden-cikarilmasini-degerlendirdi-1085321566.html

İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi

İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T13:01+0300

2024-06-28T13:01+0300

2024-06-28T13:01+0300

rifat hisarcıklıoğlu

seyit ardıç

gürsel baran

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

ato

ankara ticaret odası (ato)

aso

ankara sanayi odası (aso)

gri liste

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, 'ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyidi' olduğunu bildirdi.Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır" ifadesini kullandı.'Yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı hızlanacak'Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç şu değerlendirmede bulundu:'Uluslararası arenadaki olumlu yansımaları göreceğiz'Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

rifat hisarcıklıoğlu, seyit ardıç, gürsel baran, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ato, ankara ticaret odası (ato), aso, ankara sanayi odası (aso), gri liste, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)