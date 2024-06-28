https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/imamogluna-adalar-cagrisi-israri-anlamakta-gucluk-cekiyoruz-1085335737.html

İmamoğlu'na 'Adalar' çağrısı: 'Israrı anlamakta güçlük çekiyoruz'

İmamoğlu'na 'Adalar' çağrısı: 'Israrı anlamakta güçlük çekiyoruz'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu'na farklı meslek mensuplarından "Adalar" çağrı geldi. Çağrıda, "Adalar'a minibüs getirilmesi sürecini endişeyle takip ediyor, bu özel... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T20:16+0300

2024-06-28T20:16+0300

2024-06-28T20:20+0300

türkiye

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Akademisyen, sanatçı, yazar, hukukçu, mimar ve şehir planlamacılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişilik grup, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'daki minibüslerin hizmetten kaldırılması çağrısında bulundu.Gruptan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Adalar ilçesinin; doğası ve tarihi yapılarıyla dünya çapında korunması gereken bir yerleşim alanı olduğu belirtildi.'Adalar'a minibüs getirilmesi sürecini endişeyle takip ediyoruz'Özel amaçlı araçlar dışında motorlu taşıt trafiğine kapalı olmasının, bugüne kadar Adalar'ı başka yerlerden ayıran niteliklerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Adalar, Türkiye'nin yaya bölgesi olan tek ilçesi ve dünyada da sayılı örneklerdendir. Zengin bir kültürel mirası barındıran İstanbul Adaları, görece korunmuş olması sebebiyle hala sivil mimarinin nitelikli örneklerini görebildiğimiz bir açık hava müzesidir. Adalar'a minibüs getirilmesi sürecini endişeyle takip ediyor, bu özel coğrafyayı korumak için verilen mücadeleye rağmen söz konusu araçların ilçede kullanımında ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı.'Adalar'da katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesini öneriyoruz'Açıklamada, Adalar'da kedilerin, köpeklerin, kirpilerin ve insanların gezdiği sokaklara ve orman yollarına "azmanbüs" olarak adlandırılan minibüslerin yakıştırılamadığı kaydedilerek, şöyle denildi:Açıklamanın sonunda, metne imza atan Burgazada Mahalle Meclisi, Marta Koyu Dayanışması, Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, Adalar Sivil İnisiyatifi ve Burgaz Orman grupları da dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişinin isimleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ekrem-imamoglundan-volkan-demirele-taziye-ziyareti-1085317394.html

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