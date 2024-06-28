https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ekrem-imamoglundan-volkan-demirele-taziye-ziyareti-1085317394.html
Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Demirel'e taziye ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Demirel'e taziye ziyareti
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden eski milli kaleci Volkan Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T11:40+0300
2024-06-28T11:40+0300
2024-06-28T11:41+0300
yaşam
ekrem imamoğlu
taziye
volkan demirel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan Demirel'e taziye ziyaretine gitti.Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetmişti.İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Volkan kardeşimizin acısını paylaşıyor ve kendisine sabır diliyorum. Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, taziye, volkan demirel
ekrem imamoğlu, taziye, volkan demirel
Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Demirel'e taziye ziyareti
11:40 28.06.2024 (güncellendi: 11:41 28.06.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden eski milli kaleci Volkan Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan Demirel'e taziye ziyaretine gitti.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetmişti.
İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Volkan kardeşimizin acısını paylaşıyor ve kendisine sabır diliyorum. Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.