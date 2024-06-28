https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ekrem-imamoglundan-volkan-demirele-taziye-ziyareti-1085317394.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Demirel'e taziye ziyareti

Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Demirel'e taziye ziyareti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden eski milli kaleci Volkan Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T11:40+0300

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yaşam

ekrem imamoğlu

taziye

volkan demirel

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan Demirel'e taziye ziyaretine gitti.Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetmişti.İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Volkan kardeşimizin acısını paylaşıyor ve kendisine sabır diliyorum. Ali Naci Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, taziye, volkan demirel