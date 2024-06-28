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İBB’nin resmi ulaştırma hesabından Bakan Şimşek’e küfürlü paylaşıma soruşturma
İBB’nin resmi ulaştırma hesabından Bakan Şimşek’e küfürlü paylaşıma soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık"... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T22:06+0300
2024-06-28T22:06+0300
2024-06-28T22:06+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi ulaştırma hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e küfür içerikli cevap atılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı belirtildi. Ne olmuştu?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ‘Başardık’ şeklindeki paylaşımına ‘Ulaşım İstanbul’ isimli sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yapılmıştı. Kısa süre sonra aynı hesaptan açıklama gelmişti.Siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir'Açıklamada şunlar kaydedildi: "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/imamogluna-adalar-cagrisi-israri-anlamakta-gucluk-cekiyoruz-1085335737.html
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İBB’nin resmi ulaştırma hesabından Bakan Şimşek’e küfürlü paylaşıma soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının küfürlü şekilde alıntılanmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi ulaştırma hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e küfür içerikli cevap atılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ‘Başardık’ şeklindeki paylaşımına ‘Ulaşım İstanbul’ isimli sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yapılmıştı.
Kısa süre sonra aynı hesaptan açıklama gelmişti.
Siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir'
Açıklamada şunlar kaydedildi: "
Değerli Takipçilerimiz; Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız."