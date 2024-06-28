https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ibbnin-resmi-ulastirma-hesabindan-bakan-simseke-kufurlu-paylasima-sorusturma-1085337671.html

İBB’nin resmi ulaştırma hesabından Bakan Şimşek’e küfürlü paylaşıma soruşturma

İBB’nin resmi ulaştırma hesabından Bakan Şimşek’e küfürlü paylaşıma soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık"... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T22:06+0300

2024-06-28T22:06+0300

2024-06-28T22:06+0300

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mehmet şimşek

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları

sosyal medya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi ulaştırma hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e küfür içerikli cevap atılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı belirtildi. Ne olmuştu?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ‘Başardık’ şeklindeki paylaşımına ‘Ulaşım İstanbul’ isimli sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yapılmıştı. Kısa süre sonra aynı hesaptan açıklama gelmişti.Siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir'Açıklamada şunlar kaydedildi: "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/imamogluna-adalar-cagrisi-israri-anlamakta-gucluk-cekiyoruz-1085335737.html

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