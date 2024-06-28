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Gürültü yaptıkları için 5 komşusunu öldürmüştü: 'Eşimin vefatından sonra seslere tahammül edemedim'
Gürültü yaptıkları için 5 komşusunu öldürmüştü: 'Eşimin vefatından sonra seslere tahammül edemedim'
Sputnik Türkiye
Ankara’da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2’si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs hakkında... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T11:56+0300
2024-06-28T11:56+0300
türkiye
ankara
cinayet
kasten öldürme
komşu
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 13 yaşında olan maktul Mustafa Turgut ve 10 yaşındaki maktul Ceyda Turgut'un otizimli kardeşleri ile evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Tahsin Ünsür’ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı. Bu konu ile ilgili olarak Ünsür’ün sıklıkla Turgut ailesini uyardığı, üst kat komşularından gelen seslere tahammül edemez hale gelmeye başladığı bilgisi yer aldı. Ünsür’ün uyarılarının karşılıksız kaldığı anlatılan iddianamede, aynı binada yönetici olarak görev yapan E.Ö.’ye, “Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü” dediği aktarıldı. 22 Kasım 2023 tarihinde gece saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünser’in yanına 14-15 adet av fişeği alarak komşularının evine gittiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.'Eşimin vefatından sonra seslere tahammül edemedim'İddianemede savcılıkta alınan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünser'in, “Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim” dediği belirtildi.'Sonrasını hatırlamıyorum'İddianamaye göre olay günü üst kattaki komşusundan gelen sesler nedeniyle uyuyamadığını anlatan Ünser, “Dedemden kalma kırma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Kendisi beni içeri davet etti. Çocuklarının salonda top oynadığı için uyuyamadığımı söyledim. Hamdi Turgut ise, 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diyerek üzerime yürüdü. Av tüfeğini çıkartarak Hamdi'ye tek el ateş ettim. Hemen sonrasında tüfeğe bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim, av tüfeğine tekrar fişek yerleştirerek Sunay Turgut'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum” beyanında bulundu.'Eşim bunların yüzünden öldü'Tanık E.Ö. ise savcılıkta verdiği ifadesinde 8 aydır binanın yöneticiliğini yaptığını belirterek, “Tahsin Ünsür, üst komşusu olan Hamdi Turgut ve ailesinin çok gürültü yaptığını söylüyordu. Bana, 'Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü' dedi. Her seferinde Tahsin Ünsür'ü sakinleştirmeye çalıştım. Suna Turgut'a gürültü yapmamalarını söylediğim halde bu konuyu çözemedim” dedi.'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın'Diğer tanık S.Y. savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü parkta arkadaşlarıyla oturduğu esnada silah ve bağrışma sesleri duyduğunu söyleyerek, “Sesin geldiği apartmanın arka tarafına baktığımda ikinci katta Sunay'ın 'İmdat kocamı vurdu öldürdü, beni de öldürecek. Komşular polisi arayın' diye bağırdığını duydum. Binanın içerisine girdiğimde Tahsin Ünsür elinde bulunan tüfeği önüne atarak, 'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın' dedi ve evine gitti” ifadelerine yer verdi.İddianamede, aynı aileden 2’si çocuk 5 kişiyi tüfekle öldüren sanık Tahsin Ünsür hakkında ‘kasten öldürme’, ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 5 maktul için ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.Ne olmuştu?Geçen yıl 22 Kasım’da Ankara’nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan olayda aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, aynı aileden Behiye Turgut (71), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’u (11) tüfekle vurmuştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aile fertleri kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli Tahsin Ünser, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ünser, cezaevine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/saglik-bakanligindan-cilt-kanseri-uyarisi-gunese-maruz-kalma-suresini-azaltin-1085317504.html
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ankara, cinayet, kasten öldürme, komşu

Gürültü yaptıkları için 5 komşusunu öldürmüştü: 'Eşimin vefatından sonra seslere tahammül edemedim'

11:56 28.06.2024
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
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Ankara’da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2’si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs için 5 kez müebbet hapis cezası talep edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 13 yaşında olan maktul Mustafa Turgut ve 10 yaşındaki maktul Ceyda Turgut'un otizimli kardeşleri ile evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Tahsin Ünsür’ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı. Bu konu ile ilgili olarak Ünsür’ün sıklıkla Turgut ailesini uyardığı, üst kat komşularından gelen seslere tahammül edemez hale gelmeye başladığı bilgisi yer aldı. Ünsür’ün uyarılarının karşılıksız kaldığı anlatılan iddianamede, aynı binada yönetici olarak görev yapan E.Ö.’ye, “Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü” dediği aktarıldı.
22 Kasım 2023 tarihinde gece saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünser’in yanına 14-15 adet av fişeği alarak komşularının evine gittiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.

'Eşimin vefatından sonra seslere tahammül edemedim'

İddianemede savcılıkta alınan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünser'in, “Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim” dediği belirtildi.

'Sonrasını hatırlamıyorum'

İddianamaye göre olay günü üst kattaki komşusundan gelen sesler nedeniyle uyuyamadığını anlatan Ünser, “Dedemden kalma kırma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Kendisi beni içeri davet etti. Çocuklarının salonda top oynadığı için uyuyamadığımı söyledim. Hamdi Turgut ise, 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diyerek üzerime yürüdü. Av tüfeğini çıkartarak Hamdi'ye tek el ateş ettim. Hemen sonrasında tüfeğe bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim, av tüfeğine tekrar fişek yerleştirerek Sunay Turgut'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum” beyanında bulundu.

'Eşim bunların yüzünden öldü'

Tanık E.Ö. ise savcılıkta verdiği ifadesinde 8 aydır binanın yöneticiliğini yaptığını belirterek, “Tahsin Ünsür, üst komşusu olan Hamdi Turgut ve ailesinin çok gürültü yaptığını söylüyordu. Bana, 'Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü' dedi. Her seferinde Tahsin Ünsür'ü sakinleştirmeye çalıştım. Suna Turgut'a gürültü yapmamalarını söylediğim halde bu konuyu çözemedim” dedi.

'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın'

Diğer tanık S.Y. savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü parkta arkadaşlarıyla oturduğu esnada silah ve bağrışma sesleri duyduğunu söyleyerek, “Sesin geldiği apartmanın arka tarafına baktığımda ikinci katta Sunay'ın 'İmdat kocamı vurdu öldürdü, beni de öldürecek. Komşular polisi arayın' diye bağırdığını duydum. Binanın içerisine girdiğimde Tahsin Ünsür elinde bulunan tüfeği önüne atarak, 'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın' dedi ve evine gitti” ifadelerine yer verdi.
İddianamede, aynı aileden 2’si çocuk 5 kişiyi tüfekle öldüren sanık Tahsin Ünsür hakkında ‘kasten öldürme’, ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 5 maktul için ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 22 Kasım’da Ankara’nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan olayda aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, aynı aileden Behiye Turgut (71), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’u (11) tüfekle vurmuştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aile fertleri kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli Tahsin Ünser, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ünser, cezaevine gönderilmişti.
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