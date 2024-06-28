https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/saglik-bakanligindan-cilt-kanseri-uyarisi-gunese-maruz-kalma-suresini-azaltin-1085317504.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı: 'Güneşe maruz kalma süresini azaltın’

Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı: 'Güneşe maruz kalma süresini azaltın’

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T11:42+0300

2024-06-28T11:42+0300

2024-06-28T11:42+0300

yaşam

sağlık bakanlığı

uyarı

cilt kanseri

güneş

sıcak

gölge

güneş kremi

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Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, 'bazal hücreli karsinom (BHK)', 'skuamöz hücreli karsinom (SHK)' ve 'melanom' olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.Bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini belirten yetkililer, erken teşhisin cilt kanserinde hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, vatandaşlara ciltlerini düzenli kontrol etme alışkanlığı geliştirmeyi öneriyor.Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor.Vücuttaki benlerin genellikle zararsız olduğunu anlatan yetkililer, bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması önerisinde bulunuyor.'Güneşe maruz kalma süresini azaltın'Bakanlık yetkilileri cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:Vatandaşların bu önlemleri alıp özellikle yaz aylarında güneşten korunarak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/uzmanlar-uyardi-anormal-sicakliklar-inme-kaynakli-olumleri-artirabilir-1085317020.html

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sağlık bakanlığı, uyarı, cilt kanseri, güneş, sıcak, gölge, güneş kremi