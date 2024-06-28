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Galatasaray'ın eski yıldızından Zaha açıklaması: 'Hata yaptı'
Galatasaray'ın eski yıldızından Zaha açıklaması: 'Hata yaptı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski Fildişili yıldızı Emmanuel Eboue, Wilfried Zaha'nın sarı kırmızılılara gitmekle hata yaptığını belirterek, "Wilfried Zaha, Türkiye'ye... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T19:57+0300
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Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasını eleştirdi. Eboue, Zaha'nın hata yaptığını söyledi. NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Emmanuel Eboue, Afrique Sports'a açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor'Eboue, açıklamasında, "Wilfried Zaha, Türkiye'ye giderek doğru kararı vermedi. Orada oynadım ve daha çok kariyerinin sonlarına yaklaşan oyuncular vardı. Önünde uzun yıllar varken, kendini şampiyonluğa adamış bir takıma gitti. Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor" dedi.'Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi'"Numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiye verirdim" diyen Eboue "Seozn sonunda zar zor oynadı. Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi. Premier Lig onun için daha iyi olabilirdi. Ligi biliyordu. Değişim isterse İspanya'yı seçebilir. İspanya'da Zaha'nın sevebileceği açık oyun var. Bu değişim ona iyi gelebilir" diye konuştu.Wilfried Zaha geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında Galatasaray'da mutlu olduğunu söylemişti. Tecrübeli oyuncu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" demişti.Wilfried Zaha, Galatasaray'daki ilk sezonunda 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230726/ali-koctan-galatasarayin-zaha-transferi-hakkinda-aciklama-rakamlar-gercegi-yansitmiyor-1074018897.html
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Galatasaray'ın eski yıldızından Zaha açıklaması: 'Hata yaptı'

19:57 28.06.2024 (güncellendi: 20:04 28.06.2024)
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüWilfried Zaha
Wilfried Zaha - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
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Galatasaray'ın eski Fildişili yıldızı Emmanuel Eboue, Wilfried Zaha'nın sarı kırmızılılara gitmekle hata yaptığını belirterek, "Wilfried Zaha, Türkiye'ye giderek doğru kararı vermedi. Orada oynadım ve daha çok kariyerinin sonlarına yaklaşan oyuncular vardı" dedi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasını eleştirdi. Eboue, Zaha'nın hata yaptığını söyledi.
NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Emmanuel Eboue, Afrique Sports'a açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor'

Eboue, açıklamasında, "Wilfried Zaha, Türkiye'ye giderek doğru kararı vermedi. Orada oynadım ve daha çok kariyerinin sonlarına yaklaşan oyuncular vardı. Önünde uzun yıllar varken, kendini şampiyonluğa adamış bir takıma gitti. Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor" dedi.

'Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi'

"Numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiye verirdim" diyen Eboue "Seozn sonunda zar zor oynadı. Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi. Premier Lig onun için daha iyi olabilirdi. Ligi biliyordu. Değişim isterse İspanya'yı seçebilir. İspanya'da Zaha'nın sevebileceği açık oyun var. Bu değişim ona iyi gelebilir" diye konuştu.
Wilfried Zaha geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında Galatasaray'da mutlu olduğunu söylemişti. Tecrübeli oyuncu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" demişti.
Wilfried Zaha, Galatasaray'daki ilk sezonunda 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
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