https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/fransada-secime-iki-gun-kala-le-penin-partisine-secmen-desteginde-rekor-yenilendi-1085322906.html
Fransa’da seçime iki gün kala: Le Pen’in partisine seçmen desteğinde rekor yenilendi
Fransa’da seçime iki gün kala: Le Pen’in partisine seçmen desteğinde rekor yenilendi
Sputnik Türkiye
Fransa'da yapılan bir ankete göre, erken genel seçimlere iki gün kala, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteği yüzde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T13:54+0300
2024-06-28T13:54+0300
2024-06-28T13:51+0300
dünya
fransa
genel seçimler
marine le pen
ulusal birlik
emmanuel macron
anket
opinionway
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Fransız araştırma şirketi OpinionWay tarafından ülkenin önde gelen basın organlarından biri olan Les Echos ve Radio Classique radyosu için yapılan bir anket, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteğinin yüzde 37’ye ulaştığını ortaya koydu. Ulusal Birlik, Cumhuriyetçi parti ile ittifakı duyurduktan sonra seçmen desteği, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde edilen sonuca göre yüzde 4 arttı.OpinionWay Başkan Yardımcısı Bruno Jeanbart, “Ulusal Birlik, kampanyayı Avrupa'da elde ettiği puanın üzerinde bitirdi ve coğrafyasını önemli ölçüde genişletti. Fransızlar fikirlerini değiştirmedi ve hala Emmanuel Macron’u ‘cezalandırmak’ istiyor” diye kaydetti.Ankette ikinci sırada sol partilerden oluşan ‘Yeni Halk Cephesi’ adlı koalisyon yer alıyor. Jean-Luc Melanchon’un kurucusu olduğu LFI, Sosyalist Parti, Komünist Parti, Avrupa Ekoloji Yeşilleri ve radikal Yeni Anti-Kapitalist Parti’den oluşan koalisyona olan destek yüzde 28 oldu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğinde olan ve Rönesans, Modem ve Horizons partilerinden oluşan koalisyon da yüzde 20 destekle üçüncü sırada yer alıyor. Koalisyonun bazı bölgelerde aday bile çıkarmadığı kaydedildi. 2022 seçimlerinde 6 bin 200 aday gösteren koalisyonun yeni seçimlerdeki aday sayısı 4 bin civarında.Yapılan araştırma, seçimlere katılım oranının da yüksek olacağını öngörüyor. Seçmenlerin yüzde 65’inin oy kullanması beklenirken bu rakam Avrupa Parlamentosu seçimlerine (yüzde 51,5) ve 2022’deki genel seçimlere (yüzde 46,2) olan katılımdan daha yüksek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ab-liderleri-birligin-yeni-yoneticilerini-belirledi-1085307194.html
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fransa, genel seçimler, marine le pen, ulusal birlik, emmanuel macron, anket, opinionway
fransa, genel seçimler, marine le pen, ulusal birlik, emmanuel macron, anket, opinionway
Fransa’da seçime iki gün kala: Le Pen’in partisine seçmen desteğinde rekor yenilendi
Fransa'da yapılan bir ankete göre, erken genel seçimlere iki gün kala, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteği yüzde 37’ye ulaşarak yeni rekor seviyeyi gördü.
Fransız araştırma şirketi OpinionWay tarafından ülkenin önde gelen basın organlarından biri olan Les Echos ve Radio Classique radyosu için yapılan bir anket, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteğinin yüzde 37’ye ulaştığını ortaya koydu. Ulusal Birlik, Cumhuriyetçi parti ile ittifakı duyurduktan sonra seçmen desteği, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde edilen sonuca göre yüzde 4 arttı.
OpinionWay Başkan Yardımcısı Bruno Jeanbart, “Ulusal Birlik, kampanyayı Avrupa'da elde ettiği puanın üzerinde bitirdi ve coğrafyasını önemli ölçüde genişletti. Fransızlar fikirlerini değiştirmedi ve hala Emmanuel Macron’u ‘cezalandırmak’ istiyor” diye kaydetti.
Ankette ikinci sırada sol partilerden oluşan ‘Yeni Halk Cephesi’ adlı koalisyon yer alıyor. Jean-Luc Melanchon’un kurucusu olduğu LFI, Sosyalist Parti, Komünist Parti, Avrupa Ekoloji Yeşilleri ve radikal Yeni Anti-Kapitalist Parti’den oluşan koalisyona olan destek yüzde 28 oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğinde olan ve Rönesans, Modem ve Horizons partilerinden oluşan koalisyon da yüzde 20 destekle üçüncü sırada yer alıyor. Koalisyonun bazı bölgelerde aday bile çıkarmadığı kaydedildi. 2022 seçimlerinde 6 bin 200 aday gösteren koalisyonun yeni seçimlerdeki aday sayısı 4 bin civarında.
Emmanuel Macron'un bir hesabı vardı, ‘iki aşırılıktan’ kaçınmak için solun bölünmüşlüğüne oynayarak ‘merkez blok’ seçmenlerini, hatta hayal kırıklığı yaşayanları bile geri kazanmak istiyordu. Ama hiçbir şey plana uygun gitmedi. Ulusal Birlik, Cumhuriyetçi başkan Eric Ciotti ile güçlenirken solcular hayatta kalma refleksiyle birleşti.
Yapılan araştırma, seçimlere katılım oranının da yüksek olacağını öngörüyor. Seçmenlerin yüzde 65’inin oy kullanması beklenirken bu rakam Avrupa Parlamentosu seçimlerine (yüzde 51,5) ve 2022’deki genel seçimlere (yüzde 46,2) olan katılımdan daha yüksek.