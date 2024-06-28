https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/fransada-secime-iki-gun-kala-le-penin-partisine-secmen-desteginde-rekor-yenilendi-1085322906.html

Fransa’da seçime iki gün kala: Le Pen’in partisine seçmen desteğinde rekor yenilendi

Fransa’da seçime iki gün kala: Le Pen’in partisine seçmen desteğinde rekor yenilendi

Sputnik Türkiye

Fransa'da yapılan bir ankete göre, erken genel seçimlere iki gün kala, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteği yüzde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T13:54+0300

2024-06-28T13:54+0300

2024-06-28T13:51+0300

dünya

fransa

genel seçimler

marine le pen

ulusal birlik

emmanuel macron

anket

opinionway

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Fransız araştırma şirketi OpinionWay tarafından ülkenin önde gelen basın organlarından biri olan Les Echos ve Radio Classique radyosu için yapılan bir anket, Marine Le Pen liderliğindeki sağcı Ulusal Birlik partisine olan seçmen desteğinin yüzde 37’ye ulaştığını ortaya koydu. Ulusal Birlik, Cumhuriyetçi parti ile ittifakı duyurduktan sonra seçmen desteği, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde edilen sonuca göre yüzde 4 arttı.OpinionWay Başkan Yardımcısı Bruno Jeanbart, “Ulusal Birlik, kampanyayı Avrupa'da elde ettiği puanın üzerinde bitirdi ve coğrafyasını önemli ölçüde genişletti. Fransızlar fikirlerini değiştirmedi ve hala Emmanuel Macron’u ‘cezalandırmak’ istiyor” diye kaydetti.Ankette ikinci sırada sol partilerden oluşan ‘Yeni Halk Cephesi’ adlı koalisyon yer alıyor. Jean-Luc Melanchon’un kurucusu olduğu LFI, Sosyalist Parti, Komünist Parti, Avrupa Ekoloji Yeşilleri ve radikal Yeni Anti-Kapitalist Parti’den oluşan koalisyona olan destek yüzde 28 oldu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğinde olan ve Rönesans, Modem ve Horizons partilerinden oluşan koalisyon da yüzde 20 destekle üçüncü sırada yer alıyor. Koalisyonun bazı bölgelerde aday bile çıkarmadığı kaydedildi. 2022 seçimlerinde 6 bin 200 aday gösteren koalisyonun yeni seçimlerdeki aday sayısı 4 bin civarında.Yapılan araştırma, seçimlere katılım oranının da yüksek olacağını öngörüyor. Seçmenlerin yüzde 65’inin oy kullanması beklenirken bu rakam Avrupa Parlamentosu seçimlerine (yüzde 51,5) ve 2022’deki genel seçimlere (yüzde 46,2) olan katılımdan daha yüksek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ab-liderleri-birligin-yeni-yoneticilerini-belirledi-1085307194.html

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fransa, genel seçimler, marine le pen, ulusal birlik, emmanuel macron, anket, opinionway