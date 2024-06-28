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Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'a ters kelepçeli yakalama: Saçlarını sarıya boyatmış
Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'a ters kelepçeli yakalama: Saçlarını sarıya boyatmış
Sputnik Türkiye
ABD’de tutuklanan anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Timur, Amerikan polisini karşısında görünce... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T08:41+0300
2024-06-28T08:41+0300
türkiye
eylem tok
bükent cihantimur
bülent cihantimur
timur cihantimur
oğuz murat aci
abd
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1 Mart’ta İstanbul’da, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı. Boston Polis Departmanı tarafından Hürriyet’e gönderilen görüntülerde 14 Haziran sabahı 09:41 sularında polisin olay yerinde hem Tok’u hem de Cihantimur’u kelepçelediği görülüyor. Koyu lacivert renkte kapüşonlu sweat-shirt, gri eşofman altı ve spor ayakkabı giyen Cihantimur, iki yetkili tarafından polis aracına doğru götürülüyor.'Nasılsın kardeş'Polis arabasının kapısını açan memur, “Nasılsın kardeş” diyerek Cihantimur’u karşılıyor. Bu sırada Cihantimur, endişeli bir şekilde, üstünü arayan polis memuruna “Direkt mahkemeye mi gidiyoruz? Direkt mahkeme diyorlar. Gerçekten mi?” diye soruyor. Soruyu cevapsız bırakan memur daha sonrasında Cihantimur’dan bacaklarını açmasını isteyerek iki eliyle göğüsten ayak bileklerine kadar silah ve yasaklı madde araması yapıyor. Üst aramasını bitirdikten sonra Cihantimur’a polis arabasının arka koltuğunu göstererek oturmasını istiyor. Cihantimur’u arabaya koyduktan sonra kapıyı kapatan ve olay yerindeki diğer kolluk kuvvetleriyle konuşan polis, “Karakola gitmiyor muyuz? Federal mahkemeye mi gidiyoruz? Aa, tamam” diyor.'Camı indireyim mi?'Kolluk kuvvetleri, “Umarım erkenden öğle yemeği yeriz belki oralarda” diye aralarında şakalaşıyor. Bir süre sonra Cihantimur’u kontrol etmeye giden polis memuru, Cihantimur’a “Camı indireyim mi biraz?” diye soruyor. Cihantimur da “Evet, lütfen” diyor.Saçını sarıya boyatmışCihantimur’un görüntülerin bir bölümünde aynı yerde kelepçeli halde tutulan annesi Tok’a “Sende kelepçe var mı? Tamam, tamam. Gördüm, tamam. Sende kelepçe var mı diye sordum” dediği duyuluyor. Yeniden Cihantimur’un bulunduğu araca giderek açık camdan konuşan polis memuru, “Kaç yaşındasın sen arkadaşım” diye soruyor; Cihantimur da “17 yaşındayım” diye cevap veriyor. 12 dakikalık polis kamerası görüntüsünün sonlarına doğru siyah uzun bir elbise ve spor ayakkabılar giyen ve saçları sarıya boyanmış olan Eylem Tok’un bir polis tarafından elleri kelepçeli şekilde yürütüldüğü görülüyor. Beklenen ekip aracı geldikten sonra polis memurları birbirlerine “Görüşürüz” diyor ve görüntü bitiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/abd-disisleri-bakanligindan-eylem-tok-adimi--turkiyeye-iade-edilecek-mi--1085301752.html
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eylem tok, bükent cihantimur, bülent cihantimur, timur cihantimur, oğuz murat aci, abd, ters kelepçe
eylem tok, bükent cihantimur, bülent cihantimur, timur cihantimur, oğuz murat aci, abd, ters kelepçe

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'a ters kelepçeli yakalama: Saçlarını sarıya boyatmış

08:41 28.06.2024
© İHA / IHAEylem Tok ve oğlu Cihantimur'a ters kelepçeli yakalama: Saçlarını sarıya boyatmış
Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'a ters kelepçeli yakalama: Saçlarını sarıya boyatmış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© İHA / IHA
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ABD’de tutuklanan anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Timur, Amerikan polisini karşısında görünce endişeli bir sesle, “Mahkemeye mi gidiyoruz, gerçekten mi” diye soruyor. Anne oğula ters kelepçe takılıyor. Tok'un ise dış görünüşünde değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyattığı dikkat çekti.
1 Mart’ta İstanbul’da, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı.
Boston Polis Departmanı tarafından Hürriyet’e gönderilen görüntülerde 14 Haziran sabahı 09:41 sularında polisin olay yerinde hem Tok’u hem de Cihantimur’u kelepçelediği görülüyor. Koyu lacivert renkte kapüşonlu sweat-shirt, gri eşofman altı ve spor ayakkabı giyen Cihantimur, iki yetkili tarafından polis aracına doğru götürülüyor.

'Nasılsın kardeş'

Polis arabasının kapısını açan memur, “Nasılsın kardeş” diyerek Cihantimur’u karşılıyor.
Bu sırada Cihantimur, endişeli bir şekilde, üstünü arayan polis memuruna “Direkt mahkemeye mi gidiyoruz? Direkt mahkeme diyorlar. Gerçekten mi?” diye soruyor. Soruyu cevapsız bırakan memur daha sonrasında Cihantimur’dan bacaklarını açmasını isteyerek iki eliyle göğüsten ayak bileklerine kadar silah ve yasaklı madde araması yapıyor. Üst aramasını bitirdikten sonra Cihantimur’a polis arabasının arka koltuğunu göstererek oturmasını istiyor.
Cihantimur’u arabaya koyduktan sonra kapıyı kapatan ve olay yerindeki diğer kolluk kuvvetleriyle konuşan polis, “Karakola gitmiyor muyuz? Federal mahkemeye mi gidiyoruz? Aa, tamam” diyor.

'Camı indireyim mi?'

Kolluk kuvvetleri, “Umarım erkenden öğle yemeği yeriz belki oralarda” diye aralarında şakalaşıyor. Bir süre sonra Cihantimur’u kontrol etmeye giden polis memuru, Cihantimur’a “Camı indireyim mi biraz?” diye soruyor. Cihantimur da “Evet, lütfen” diyor.

Saçını sarıya boyatmış

Cihantimur’un görüntülerin bir bölümünde aynı yerde kelepçeli halde tutulan annesi Tok’a “Sende kelepçe var mı? Tamam, tamam. Gördüm, tamam. Sende kelepçe var mı diye sordum” dediği duyuluyor.
Yeniden Cihantimur’un bulunduğu araca giderek açık camdan konuşan polis memuru, “Kaç yaşındasın sen arkadaşım” diye soruyor; Cihantimur da “17 yaşındayım” diye cevap veriyor. 12 dakikalık polis kamerası görüntüsünün sonlarına doğru siyah uzun bir elbise ve spor ayakkabılar giyen ve saçları sarıya boyanmış olan Eylem Tok’un bir polis tarafından elleri kelepçeli şekilde yürütüldüğü görülüyor.
Beklenen ekip aracı geldikten sonra polis memurları birbirlerine “Görüşürüz” diyor ve görüntü bitiyor.
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok adımı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
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