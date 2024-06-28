https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ermenistan-disisleri-bakanligi-ermenistan-washingtondaki-nato-zirvesine-katilacak-1085336982.html
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Washington'daki NATO zirvesine katılacak
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Washington'daki NATO zirvesine katılacak
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını açıkladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T21:29+0300
2024-06-28T21:29+0300
2024-06-28T21:28+0300
dünya
ermenistan dışişleri bakanlığı
nato zirvesi
washington
ermenistan
azerbaycan
kuzey atlantik
davet
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Washington'daki NATO zirvesine katılma daveti aldığını ve kabul ettiğini söyledi.Badalyan, “Ermenistan Washington'da düzenlenecek zirveye katılacağını teyit etti, şu anda başka bir anlaşma yok" dedi.Davetin ortak ülkeler formatında katılımı ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikleri kapsadığı kaydedildi.Daha önce, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ı Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi çerçevesinde ortaklar toplantısına davet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ermenistan-genelkurmay-baskan-yardimcisi-nato-askeri-komitesi-toplantisina-katildi-1084739701.html
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ermenistan dışişleri bakanlığı, nato zirvesi, washington, ermenistan, azerbaycan, kuzey atlantik, davet
ermenistan dışişleri bakanlığı, nato zirvesi, washington, ermenistan, azerbaycan, kuzey atlantik, davet
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Washington'daki NATO zirvesine katılacak
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Washington'daki NATO zirvesine katılma daveti aldığını ve kabul ettiğini söyledi.
Badalyan, “Ermenistan Washington'da düzenlenecek zirveye katılacağını teyit etti, şu anda başka bir anlaşma yok" dedi.
Davetin ortak ülkeler formatında katılımı ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikleri kapsadığı kaydedildi.
Daha önce, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ı Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi çerçevesinde ortaklar toplantısına davet ettiğini belirtmişti.