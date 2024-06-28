https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ermenistan-disisleri-bakanligi-ermenistan-washingtondaki-nato-zirvesine-katilacak-1085336982.html

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Washington'daki NATO zirvesine katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Washington'daki NATO zirvesine katılacak

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını açıkladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T21:29+0300

2024-06-28T21:29+0300

2024-06-28T21:28+0300

dünya

ermenistan dışişleri bakanlığı

nato zirvesi

washington

ermenistan

azerbaycan

kuzey atlantik

davet

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Washington'daki NATO zirvesine katılma daveti aldığını ve kabul ettiğini söyledi.Badalyan, “Ermenistan Washington'da düzenlenecek zirveye katılacağını teyit etti, şu anda başka bir anlaşma yok" dedi.Davetin ortak ülkeler formatında katılımı ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikleri kapsadığı kaydedildi.Daha önce, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ı Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi çerçevesinde ortaklar toplantısına davet ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ermenistan-genelkurmay-baskan-yardimcisi-nato-askeri-komitesi-toplantisina-katildi-1084739701.html

washington

ermenistan

azerbaycan

kuzey atlantik

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ermenistan dışişleri bakanlığı, nato zirvesi, washington, ermenistan, azerbaycan, kuzey atlantik, davet