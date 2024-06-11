https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ermenistan-genelkurmay-baskan-yardimcisi-nato-askeri-komitesi-toplantisina-katildi-1084739701.html
‘Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı NATO Askeri Komitesi toplantısına katıldı’
‘Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı NATO Askeri Komitesi toplantısına katıldı’
Sputnik Türkiye
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Artur Yegoyan’ın NATO Askeri Komitesinin toplantısına katıldığını bildirdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T21:14+0300
2024-06-11T21:14+0300
2024-06-11T21:13+0300
dünya
ermenistan savunma bakanlığı
ermenistan silahlı kuvvetleri
nato
nato askeri komite genelkurmay başkanları toplantısı
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Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Artur Yegoyan’ın NATO Askeri Komitesi toplantısına katıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Artur Yegoyan, 11 Haziran'da video konferans yöntemiyle NATO Askeri Komitesi'nin genelkurmay başkanları formatındaki toplantısına katıldı” ifadelerine yer verildi.Toplantının amacının uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra NATO ile ortak ülkeler arasındaki işbirliği konularının ele alınması olduğu belirtilerek, “Tümgeneral Yegoyan, Ermenistan'ın savunma sektörünün dönüştürülmesinde NATO ile işbirliğinin önemini vurgulayarak, NATO himayesinde barışı koruma misyonlarına katılmaya devam etmesi yönündeki kararlılığını teyit etti” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/peskov-rusya-ile-ermenistan-arasindaki-iliskilerin-zorlugu-abartilmamali-1083625114.html
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ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan silahlı kuvvetleri , nato, nato askeri komite genelkurmay başkanları toplantısı
ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan silahlı kuvvetleri , nato, nato askeri komite genelkurmay başkanları toplantısı
‘Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı NATO Askeri Komitesi toplantısına katıldı’
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Artur Yegoyan’ın NATO Askeri Komitesinin toplantısına katıldığını bildirdi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Artur Yegoyan’ın NATO Askeri Komitesi toplantısına katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Artur Yegoyan, 11 Haziran'da video konferans yöntemiyle NATO Askeri Komitesi'nin genelkurmay başkanları formatındaki toplantısına katıldı” ifadelerine yer verildi.
Toplantının amacının uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra NATO ile ortak ülkeler arasındaki işbirliği konularının ele alınması olduğu belirtilerek, “Tümgeneral Yegoyan, Ermenistan'ın savunma sektörünün dönüştürülmesinde NATO ile işbirliğinin önemini vurgulayarak, NATO himayesinde barışı koruma misyonlarına katılmaya devam etmesi yönündeki kararlılığını teyit etti” denildi.