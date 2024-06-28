https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/erdogandan-sokak-hayvanlari-duzenlemesiyle-ilgili-talimat-1085312000.html
Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat
Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat
Sputnik Türkiye
AK Parti’de, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” kapsamında gündeme gelen “uyutma”ya alternatif çözüm arayışı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T09:41+0300
2024-06-28T09:41+0300
2024-06-28T09:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
köpek
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanlarını koruma derneği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” görüşüldü.illiyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı. Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.Düzce ve Konya örneğiBarınak konusuyla ilgili belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayvanseverlerin de devreye sokulabileceği değerlendirildi. Toplantıda Düzce ve Konya Belediyelerinin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken, Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi.Erdoğan mesafeli“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kopek-sorununa-yonelik-yeni-teklif-evcil-hayvanini-sokaga-birakana-yuklu-ceza--1084908066.html
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recep tayyip erdoğan, köpek, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanlarını koruma derneği
recep tayyip erdoğan, köpek, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanlarını koruma derneği
Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat
AK Parti’de, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” kapsamında gündeme gelen “uyutma”ya alternatif çözüm arayışı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin bu öneri çerçevesinde yeniden çalışılması talimatını verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” görüşüldü.
illiyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı.
Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.
Barınak konusuyla ilgili belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayvanseverlerin de devreye sokulabileceği değerlendirildi. Toplantıda Düzce ve Konya Belediyelerinin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken, Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi.
“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.