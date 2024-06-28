Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yaşadıkları tehdidi anlattı
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti - CHP arasında 'normalleşme' bitti mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suçu işleyenler yargılanmadı fakat bunları deşifre eden Assange uzun süre cezaevinde kaldı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
19:11
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
19:22
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:34
8 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
19:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
9’uncu yargı paketi Meclis’e geliyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/erdogandan-sokak-hayvanlari-duzenlemesiyle-ilgili-talimat-1085312000.html
Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat
Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat
Sputnik Türkiye
AK Parti’de, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” kapsamında gündeme gelen “uyutma”ya alternatif çözüm arayışı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T09:41+0300
2024-06-28T09:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
köpek
sokak köpeği
sokak kedisi
sokak hayvanlarını koruma derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085299557_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7a105df405f59b569356f63926ca4f3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” görüşüldü.illiyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı. Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.Düzce ve Konya örneğiBarınak konusuyla ilgili belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayvanseverlerin de devreye sokulabileceği değerlendirildi. Toplantıda Düzce ve Konya Belediyelerinin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken, Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi.Erdoğan mesafeli“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kopek-sorununa-yonelik-yeni-teklif-evcil-hayvanini-sokaga-birakana-yuklu-ceza--1084908066.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085299557_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fabff2767a45ddeae2e6a946c92bde5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, köpek, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanlarını koruma derneği
recep tayyip erdoğan, köpek, sokak köpeği, sokak kedisi, sokak hayvanlarını koruma derneği

Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat

09:41 28.06.2024
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
AK Parti’de, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” kapsamında gündeme gelen “uyutma”ya alternatif çözüm arayışı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin bu öneri çerçevesinde yeniden çalışılması talimatını verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” görüşüldü.
illiyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı.
Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.

Düzce ve Konya örneği

Barınak konusuyla ilgili belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayvanseverlerin de devreye sokulabileceği değerlendirildi. Toplantıda Düzce ve Konya Belediyelerinin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken, Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi.

Erdoğan mesafeli

“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2024
TÜRKİYE
Köpek sorununa yönelik yeni teklif: Evcil hayvanını sokağa bırakana yüklü ceza
16 Haziran , 18:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала