https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kopek-sorununa-yonelik-yeni-teklif-evcil-hayvanini-sokaga-birakana-yuklu-ceza--1084908066.html
Köpek sorununa yönelik yeni teklif: Evcil hayvanını sokağa bırakana yüklü ceza
Köpek sorununa yönelik yeni teklif: Evcil hayvanını sokağa bırakana yüklü ceza
Sputnik Türkiye
Hayvanını terk edene verilen para cezasının on kat artırılması ve 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor. Saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T18:17+0300
2024-06-16T18:17+0300
2024-06-16T18:17+0300
türkiye
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
köpek
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
türkiye
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Türkiye’de uzun süredir gündemde olan sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili yasa teklifinde sona yaklaşıldı. 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenlemeye göre, hayvanını terk edenlere verilen para cezası on kat artırılarak 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkarılıyor.Düzenlemeye göre, 'sahipsiz sokak hayvanı' tanımı yapılarak, saldırgan, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin öncelikli olarak toplanacağı ve barınaklara alınacağı belirtiliyor. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. Zararsız köpeklere ise kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.Teklifin, Kurban Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ve ardından muhalefetle paylaşılması planlanıyor. Daha sonra Meclis Başkanlığına verilmesi beklenen teklifin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları büyük ölçüde çözmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/onune-cikan-ayiyi-araciyla-kovalayan-ciftci-ozur-diledi-kotu-insan-degiliz-1084832074.html
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başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, köpek, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye
başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, köpek, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye
Köpek sorununa yönelik yeni teklif: Evcil hayvanını sokağa bırakana yüklü ceza
Hayvanını terk edene verilen para cezasının on kat artırılması ve 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor. Saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin de öncelikle barınaklara alınması, rehabilite olmaması durumunda ise uyutulması planlanıyor.
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili yasa teklifinde sona yaklaşıldı. 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenlemeye göre, hayvanını terk edenlere verilen para cezası on kat artırılarak 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkarılıyor.
Düzenlemeye göre, 'sahipsiz sokak hayvanı' tanımı yapılarak, saldırgan, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin öncelikli olarak toplanacağı ve barınaklara alınacağı belirtiliyor. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. Zararsız köpeklere ise kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.
Teklifin, Kurban Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ve ardından muhalefetle paylaşılması planlanıyor. Daha sonra Meclis Başkanlığına verilmesi beklenen teklifin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları büyük ölçüde çözmesi hedefleniyor.