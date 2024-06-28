https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/elinin-hikayesini-ilk-kez-anlatti-masterchef-jurisi-mehmet-yalcinkayanin-eline-ne-oldu--1085313128.html

Elinin hikayesini ilk kez anlattı: MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?

Elinin hikayesini ilk kez anlattı: MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya eline ne olduğunu ilk kez anlattı.Konu hakkında yıllardır suskun kalan Yalçınkaya, kendisiyle benzer durumu... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:10+0300

2024-06-28T10:10+0300

2024-06-28T10:10+0300

yaşam

mehmet yalçınkaya

masterchef

masterchef

şef

eurovision şarkı yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/10/1062365947_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04dec9a5639a0cbab87b27302335414a.jpg

Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor, konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Yıllar sonra kendisiyle benzer bir durumda olan yarışmacının sözlerinden etkilenen Yalçınkaya, kendi hikayesini paylaştı.Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığı uzvu nedeniyle lanetlenmiş gibi hissettiğini, hep saklandığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı.Yarışmacıya destek olan Yalçınkaya; "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikayeleriz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken..." dedi.Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'nın 27 Haziran tarihli bölümde olayın ayrıntılarını paylaşması bekleniyor.Mehmet Yalçınkaya kimdir?1947 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde doğdu. 1998 yılında ortaokulu bitirdikten sonra aşçı olan amcasının yanında başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev almıştır.2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/nadir-gorulen-hastaligini-paylasmisti-celine-dion-nobet-gecirdigi-anlarin-goruntulerini-yayinladi-1085285840.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şef,mehmet yalçınkaya,mehmet yalçınkaya eli,mehmet şefin eline ne oldu