https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/dunya-bankasindan-turkiyeye-600-milyon-dolarlik-finansman-1085321916.html

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansman

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin iklim değişikliği sebebiyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı direncini... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T13:09+0300

2024-06-28T13:09+0300

2024-06-28T13:09+0300

türkiye

dünya bankası

finansman

humberto lopez

kuraklık

taşkın

sıcaklık

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Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası'nın Türkiye’nin taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençlilik oluşturmasını desteklemek amacıyla 600 milyon dolarlık bir finansmanı onayladığı bildirildi.Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin, taşkına eğilimli alanlarda yaşayan insanlar için taşkın kontrolünün artırılmasına, çiftçilerin kuraklık izleme kapasitelerinin geliştirilmesine ve ülkenin taşkın ve kuraklık riski yönetimine ilişkin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, "Projenin taşkın kontrolü bileşeninden taşkın eğiliminin yüksek olduğu yedi nehir havzasında yaşayan 150 binden fazla kişi doğrudan yararlanırken, 10 bin çiftçiye su stresini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı verileri de içeren yaşamsal kuraklık izleme verileri sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin neredeyse yüzde 30’unu oluşturan taşkınların, yaygın ekonomik zarara ve giderek artan sayıda can kayıplarına yol açtığı aktarılan açıklamada, kuraklığın, dünyanın dokuzuncu en büyük tarımsal ürün üreticisi konumunda bulunan Türkiye için bir başka önemli zorluk oluşturduğu bildirildi.'Dünya Bankası Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortak'Dünya Bankası'nın, afet riski yönetimi, belediye altyapısı, su kaynakları yönetimi, konut ve sağlık alanlarında Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortak olduğu belirtilen açıklamada şu cümleler yer aldı:'Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavrıyor'Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise şu cümleleri kaydetti:Dünya Bankası Proje Ekibi Liderlerinden Canan Yıldız Uz ise "Taşkın ve kuraklık yönetimi Türkiye için öncelikli bir alandır ve bu proje sıklığı ve şiddeti giderek artan bu doğal afetlere karşı iklim direncini artıracak sonuçlar üzerinde odaklanmaktadır" ifadesini kullandı.Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi nedir?Öte yandan, açıklamada aktarılanlara göre, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi çeşitli faaliyetleri destekleyerek iklim ile ilgili zorlukların ele alınmasına katkıda bulunacak.Bu çerçevede, taşkın kontrol altyapısının inşası ve rehabilitasyonu, doğa temelli çözümlerin pilot uygulaması yer alıyor. Bu önlemler Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Kızılırmak, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki 7 nehir havzasında uygulanacak.Türkiye’de taşkın izleme, tahmin ve uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi de destekleyici faaliyetler arasında yer alıyor.Ceyhan Havzası'nda gerçek zamanlı tarımsal kuraklık izleme isteminin pilot uygulaması gerçekleştirilecek ve uygulamanın diğer bölgelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Sulama suyu kullanımının optimize edilmesi ve kuraklığa karşı direncin artırılması için meteorolojik ve toprak nemi izleme istasyonları kurulacak ve başka tarla dışı veri kaynaklarından da yararlanılacak. Kuraklık izleme haritaları ise çiftçilerin su kullanımı verimliliğini, ürün çeşitlendirmesini ve sulama verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak.Çeşitli ilgili kamu kurumlarına ve diğer ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme, kurumsal güçlendirme ve koordinasyonun iyileştirilmesi de bu kapsamda ele alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html

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dünya bankası, finansman, humberto lopez, kuraklık, taşkın, sıcaklık