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Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nca yapılan açıklamada "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) "Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" açıklamasında bulundu.
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enflasyon hesaplama, enflasyon gerilemesi, dezenflasyon
enflasyon hesaplama, enflasyon gerilemesi, dezenflasyon

Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi

15:57 25.06.2024 (güncellendi: 16:02 25.06.2024)
© AAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nca yapılan açıklamada "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" ifadeleri yer aldı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) "Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" açıklamasında bulundu.
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