https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonun-gerilemesiyle-ilgili-tarih-verdi-1085209316.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nca yapılan açıklamada "Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:57+0300

2024-06-25T15:57+0300

2024-06-25T16:02+0300

ekonomi

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

ekk

enflasyon

dezenflasyon

son dakika

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) "Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süresi başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" açıklamasında bulundu.

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enflasyon hesaplama, enflasyon gerilemesi, dezenflasyon