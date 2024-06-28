https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/cin-lideri-siden-altin-kurala-uyma-cagrisi-ulkelerin-ic-meselelerine-karsimayin-1085318980.html

Çin lideri Şi’den ‘altın kurala’ uyma çağrısı: Ülkelerin iç meselelerine karışmayın'

Çin lideri Şi’den ‘altın kurala’ uyma çağrısı: Ülkelerin iç meselelerine karışmayın'

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkelerin birbirinin iç meselelerine karışmamak gibi “altın kurala” uyması ve başkalarını taraf seçmeye zorlamaya karşı çıkması... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T12:15+0300

2024-06-28T12:15+0300

2024-06-28T12:22+0300

dünya

çin

şi cinping

birleşmiş milletler (bm)

bir kuşak, bir yol

demir perde

ukrayna krizi

israil-filistin sorunu

kore yarımadası

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1083998883_0:0:3032:1705_1920x0_80_0_0_f0bd2c40643d26121dcf781548db5e15.jpg

Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin yayımlanmasının 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Şi, “Karşılıklı saygı temelini güçlendirmeliyiz. Devletlerarası işbirliğinde her şeyden önce eşitlik, karşılıklı saygı ve güven için çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.Birbirlerinin köklü çıkar ve kaygılarına ve ülkelerin seçtikleri kalkınma yollarına saygı duyulması gerektiğine işaret eden Çin lideri şunu dedi:“Tarih ve gerçekler bize tüm ülkelerin barışı koruma sorumluluğunu paylaşmaları ve barışçıl kalkınma yolunda birlikte yürümeleri gerektiğini gösteriyor” diyen Şi, “Tüm ülkelerin birbirine bağımlı olduğu günümüzde, bir tek kendi sözde mutlak ve tek güvenliğin peşinden koşmak mümkün değil” diye ekledi.‘Uluslararası meselelerde herkes karar verebilmeli’Dürüstlük ve adalet olmadan güç siyasetinin gelişeceğini ve orman kanununun her yerde geçerli hale geleceğini dile getiren Çin lideri, yeni ortam ve yeni sorunlar karşısında Birleşmiş Milletler'in otoritesi ve merkezi rolünün zayıflamaması, aksine güçlenmesi gerektiğini kaydetti.Şi’nin görüşüne göre, BM Anlaşması’nda belirtilen amaç ve ilkeler eskimediği gibi, aksine daha da önemli hale geldi.Ekonomik küreselleşme çağında uçurumlar kazmak değil köprüler inşa etmek gerektiğini kaydeden Çin Devlet Başkanı, “Demir perdeler oluşturmak değil, işbirliğinin önünü açmak gerekiyor” ifadesini kullandı.Çin’in kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmakta, ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesini teşvik etmekte ve küresel kalkınma girişimini uygulamakta olduğunu söyleyen Şi, amaçlarının, kalkınmanın sonuçlarını dünyanın dört bir yanındaki insanlarla paylaşmak olduğunu vurguladı.Acil sorunların çözümünü Çin’e özgü yaklaşımla ele almak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Şi, “Ukrayna krizi, Filistin-İsrail çatışması, Kore Yarımadası, İran, Myanmar ve Afganistan'da yapıcı bir rol oynuyoruz” diye ekledi.Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi, 1954 yılında Hindistan ve Çin arasında Tibet konusunda imzalanan bir anlaşma. Dönemin Çin Başbakanı Çu Enlay’a göre, bu ilkeler egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin iç meselelerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşamayı içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/cin-devlet-baskani-si-ulkesinin-rusya-ile-iliskiler-uzerinden-karalanmasina-tepki-gosterdi-1085168954.html

çin

kore yarımadası

iran

myanmar

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, şi cinping, birleşmiş milletler (bm), bir kuşak, bir yol, demir perde, ukrayna krizi, israil-filistin sorunu, kore yarımadası, iran, myanmar, afganistan