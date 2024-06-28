https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/biden-trumptan-farkli-olarak-putine-karsi-koymak-istiyorum-1085338508.html
Biden: Trump'tan farklı olarak Putin'e karşı koymak’ istiyorum
Biden: Trump'tan farklı olarak Putin'e karşı koymak’ istiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimlerindeki rakibi Trump'tan farklı olarak Putin'e karşı koymak’ istediğini belirtti. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T22:51+0300
2024-06-28T22:51+0300
2024-06-28T22:51+0300
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joe biden
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abd
abd başkanlık seçimleri
vladimir putin
kuzey carolina
diktatör
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ABD Başkanı Joe Biden, selefi ve ana siyasi rakibi Donald Trump'tan farklı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ‘karşı koymak’ niyetinde olduğunu belirterek, Rus lideri bir kez daha ‘diktatör’ olarak nitelendirdi.Biden, Kuzey Carolina'da düzenlenen mitingde, “Diğer adamın aksine biz Putin gibi diktatörlere karşı duracağız çünkü Amerika kimseye boyun eğmeyecek. Asla.” ifadelerini kullandı.Ayrıca Biden, Trump ile canlı yayında gerçekleştirdiği tartışmadaki performansına Demokrat destekçilerinin ikircikli tepkisine rağmen, sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerinden adaylığını geri çekme niyetinde olmadığını da açıkça belirtti.Daha önce de Biden, Rus lider için ‘katil’ nitelendirmesi yaparak diplomatik skandala neden olmuştu. Bu sözleri üzerine Putin, ABD Başkanına sağlık dileyerek “Başkalarını değerlendirmek aynaya bakmak gibidir” ifadelerini kullanmıştı.Putin ayrıca, Biden’ın kendisine yönelik hakaretlerine “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki” şeklinde yanıt vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html
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joe biden, donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, kuzey carolina, diktatör
joe biden, donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, kuzey carolina, diktatör
Biden: Trump'tan farklı olarak Putin'e karşı koymak’ istiyorum
ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimlerindeki rakibi Trump'tan farklı olarak Putin'e karşı koymak’ istediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi ve ana siyasi rakibi Donald Trump'tan farklı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ‘karşı koymak’ niyetinde olduğunu belirterek, Rus lideri bir kez daha ‘diktatör’ olarak nitelendirdi.
Biden, Kuzey Carolina'da düzenlenen mitingde, “Diğer adamın aksine biz Putin gibi diktatörlere karşı duracağız çünkü Amerika kimseye boyun eğmeyecek. Asla.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Biden, Trump ile canlı yayında gerçekleştirdiği tartışmadaki performansına Demokrat destekçilerinin ikircikli tepkisine rağmen, sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerinden adaylığını geri çekme niyetinde olmadığını da açıkça belirtti.
Daha önce de Biden, Rus lider için ‘katil’ nitelendirmesi yaparak diplomatik skandala neden olmuştu. Bu sözleri üzerine Putin, ABD Başkanına sağlık dileyerek “Başkalarını değerlendirmek aynaya bakmak gibidir” ifadelerini kullanmıştı.
Putin ayrıca, Biden’ın kendisine yönelik hakaretlerine “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki” şeklinde yanıt vermişti.