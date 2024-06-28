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Biden: Eskisi kadar genç değilim, rahat konuşup yürüyemediğimin farkındayım ama ülke yönetebilirim
Biden: Eskisi kadar genç değilim, rahat konuşup yürüyemediğimin farkındayım ama ülke yönetebilirim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile gerçekleştirdiği tartışma ardından ilk defa konuştu. Biden, 'kendisi açısından' iyi geçtiğini düşündüğü tartışma sonrası... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T21:25+0300
2024-06-28T21:25+0300
dünya
joe biden
abd
donald trump
başkanlık seçimi
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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında 'başarılı' performans sergilediğini savundu.Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin 'Başkan grip' yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi. Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.Biden ayrıca Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etti.Biden'ın görevden alınmasını isteyenler var Tartışmadan sonra konuşma gerçekleştiren Biden, "Bu seçimi kazanmayı hedefliyorum. Eskisi gibi genç olmayabilirim, rahat yürüyemiyor veya konuşamıyor olabilirim. Ama gerçeği söylüyorum ve ülkeyi yönetebilirim" ifadelerini kullandı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu
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joe biden, abd, donald trump, başkanlık seçimi
joe biden, abd, donald trump, başkanlık seçimi

Biden: Eskisi kadar genç değilim, rahat konuşup yürüyemediğimin farkındayım ama ülke yönetebilirim

21:25 28.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile gerçekleştirdiği tartışma ardından ilk defa konuştu. Biden, 'kendisi açısından' iyi geçtiğini düşündüğü tartışma sonrası 'kazanacağım' mesajını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında 'başarılı' performans sergilediğini savundu.
Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin 'Başkan grip' yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi. Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.
Biden ayrıca Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etti.

Biden'ın görevden alınmasını isteyenler var

Tartışmadan sonra konuşma gerçekleştiren Biden, "Bu seçimi kazanmayı hedefliyorum. Eskisi gibi genç olmayabilirim, rahat yürüyemiyor veya konuşamıyor olabilirim. Ama gerçeği söylüyorum ve ülkeyi yönetebilirim" ifadelerini kullandı.
Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu
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