https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/biden-eskisi-kadar-genc-degilim-rahat-konusup-yuruyemedigimin-farkindayim-ama-ulke-yonetebilirim-1085336831.html

Biden: Eskisi kadar genç değilim, rahat konuşup yürüyemediğimin farkındayım ama ülke yönetebilirim

Biden: Eskisi kadar genç değilim, rahat konuşup yürüyemediğimin farkındayım ama ülke yönetebilirim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile gerçekleştirdiği tartışma ardından ilk defa konuştu. Biden, 'kendisi açısından' iyi geçtiğini düşündüğü tartışma sonrası... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T21:25+0300

2024-06-28T21:25+0300

2024-06-28T21:25+0300

dünya

joe biden

abd

donald trump

başkanlık seçimi

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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasında 'başarılı' performans sergilediğini savundu.Dün akşamki yayında Beyaz Saray yetkililerinin 'Başkan grip' yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Biden, "Evet boğazım ağrıyor." dedi. Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu.Biden ayrıca Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etti.Biden'ın görevden alınmasını isteyenler var Tartışmadan sonra konuşma gerçekleştiren Biden, "Bu seçimi kazanmayı hedefliyorum. Eskisi gibi genç olmayabilirim, rahat yürüyemiyor veya konuşamıyor olabilirim. Ama gerçeği söylüyorum ve ülkeyi yönetebilirim" ifadelerini kullandı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/elon-musk-trump---biden-tartismasinda-bidenin-kazandigi-iddialarina-yonelik-sesli-guldum--1085333167.html

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joe biden, abd, donald trump, başkanlık seçimi