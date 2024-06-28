https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/besiktas-salih-ucanin-sozlesmesini-yeniledi-1085335236.html
Beşiktaş, Salih Uçan'ın sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş, Salih Uçan'ın sözleşmesini yeniledi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzaladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T19:40+0300
2024-06-28T19:40+0300
2024-06-28T19:40+0300
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salih uçan
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratı sezon sonu sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda transfer olan Salih, siyah-beyazlı formayla toplam 85 maça çıkıp 8 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/besiktastan-salih-ucan-aciklamasi-1084366269.html
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Beşiktaş, Salih Uçan'ın sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratı sezon sonu sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda transfer olan Salih, siyah-beyazlı formayla toplam 85 maça çıkıp 8 gol kaydetti.