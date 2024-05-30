https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/besiktastan-salih-ucan-aciklamasi-1084366269.html
Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T22:00+0300
2024-05-30T22:00+0300
2024-05-30T22:00+0300
spor
beşiktaş
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beşiktaş jimnastik kulübü
sözleşme
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Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/besiktastan-aboubakar-ve-salih-ucan-aciklamasi-1080222400.html
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beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sözleşme
beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sözleşme
Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.
Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.