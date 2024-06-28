https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bankalar-birliginden-turkiyenin-gri-listeden-cikarilmasina-yonelik-yorum-1085328491.html
Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum
Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum
Sputnik Türkiye
TBB'den Türkiye'nin kara para aklama listesinde gri listeden çıkarılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T16:11+0300
2024-06-28T16:11+0300
2024-06-28T16:11+0300
politika
mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
kara para
kara para aklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085328338_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_40ac47f188251e8f8ab23cb3baf0eccc.jpg
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/is-dunyasi-turkiyenin-fatfin-gri-listesinden-cikarilmasini-degerlendirdi-1085321566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085328338_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_41292a1a52b89f1de7abcf90eb19e298.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kara para, kara para aklama
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kara para, kara para aklama
Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum
TBB'den Türkiye'nin kara para aklama listesinde gri listeden çıkarılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.
TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı