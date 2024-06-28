https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bankalar-birliginden-turkiyenin-gri-listeden-cikarilmasina-yonelik-yorum-1085328491.html

Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum

Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum

Sputnik Türkiye

TBB'den Türkiye'nin kara para aklama listesinde gri listeden çıkarılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T16:11+0300

2024-06-28T16:11+0300

2024-06-28T16:11+0300

politika

mehmet şimşek

ekonomi

hazine ve maliye bakanı

kara para

kara para aklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085328338_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_40ac47f188251e8f8ab23cb3baf0eccc.jpg

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/is-dunyasi-turkiyenin-fatfin-gri-listesinden-cikarilmasini-degerlendirdi-1085321566.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kara para, kara para aklama