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Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum
Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum
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TBB'den Türkiye'nin kara para aklama listesinde gri listeden çıkarılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı
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Bankalar Birliği'nden Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına yönelik yorum

16:11 28.06.2024
TBB
TBB - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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TBB'den Türkiye'nin kara para aklama listesinde gri listeden çıkarılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.
TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi
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