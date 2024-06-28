https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/balikesirde-motokurye-universite-ogrencisi-ata-emre-akmanin-oldurulmesiyle-ilgili-dava-basladi-1085314300.html

Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyle ilgili dava başladı

Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyle ilgili dava başladı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:38+0300

2024-06-28T10:38+0300

2024-06-28T10:38+0300

türkiye

ata emre akman

balıkesir

motokurye

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Öldürülen gencin İstanbul'da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö'nün 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', babası Orhan Ö'nün 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacakları davanın ilk duruşması öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.Başak, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini gencin ailesinin izlemediğini belirterek, "Haber yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz. Bu konuda sizlerden hassasiyet rica ediyoruz" dedi.E.Ö'nün yaşıyla ilgili tartışmalara değinen Başak, suçu işleme tarzı, eylemini planlayabilmesi ve tanık ifadelerini dikkate aldıklarında 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin iddialarının sürdüğünü anlattı.Savcılığın, hazırlık aşamasında iddianamenin bir an önce yazılması için yaş tespiti konusunu mahkemeye bıraktığını dile getiren Başak şu cümleleri kaydetti:Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti.Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, "Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık" diye konuştu.Çeki, 2022 yılında en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 motokuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı.Ne olmuştu?Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.İddianamede, Orhan Ö'nün ise 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/universite-ogrencisi-ata-emre-akmanin-katil-zanlisi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1084103044.html

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ata emre akman, balıkesir, motokurye