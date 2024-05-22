https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/universite-ogrencisi-ata-emre-akmanin-katil-zanlisi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1084103044.html

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş götürdüğü sokakta öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan zanlının 18 yıldan... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T16:07+0300

2024-05-22T16:07+0300

2024-05-22T17:40+0300

türkiye

ata emre akman

balıkesir

cinayet

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Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', babası için de 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Şüphelinin yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talep edildi.İddianamede, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçtığı, kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalandığı aktarılarak E.Ö'yü azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö'nün de gözaltına alındığı belirtildi.E.Ö. iddianamede yer alan ifadesinde, babasının eski dini nikahlı eşi S.D. ile aralarında husumet bulunduğunu, olay günü alkol aldığını ve babasıyla geç saatte eve gittiğini anlattı.Babası uyuduktan sonra aklına kadınla yaşadığı sorunlar gelince masadaki bıçağı alarak dışarı çıktığını ileri süren E.Ö, evin önünde maktul Akman ile karşılaşarak birtakım sorular sorduğunu, genci kendisini terslemesi nedeniyle bıçakladığını ifade etti.Baba için ayrı iddianameAzmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkındaki soruşturma da tamamlandı. Ayrı olarak hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede, Orhan Ö'nün dini nikahlı eşi ile ayrılmasından sonra aradan geçen zaman zarfında sürekli olarak bu kişiye rahatsızlık verdiği, şüphelinin işlediği başka bir suç nedeniyle hükümlü olarak bulunduğu Buca Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Mayıs'ta izinli olarak çıktığı belirtildi.İddianamede, Orhan Ö'nün 4 Mayıs'ta tanık K.Ş'nin evine gittiğini ve burada karşılaştığı S.D'ye ona ya da evinde bulunan kişilere zarar vereceğine dair sözler söylediğine yer verildi. Şüphelinin daha sonra buradaki kişilere yönelik "Evdekilerden hiçbirine zarar vermeyeceğim ancak o evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Kim olduğu umurumda değil, bunu ben değil oğlum ya da babam yapacak. Mermi gibi oğlan yetiştirdim" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.Zanlının, S.D'yi 7 Mayıs'ta cep telefonuyla arayarak "Seni ya babama ya da oğluma öldürteceğim" şeklinde ifadeler kullandığı, bu hadiselerin yaşanmasından sonra E.Ö'nün saat 01.48 sıralarında S.D'nin ikamet ettiği Karaoğlan Mahallesi'ndeki ikametin önüne gittiği, buraya sipariş getiren maktul Ata Emre Akman'ın apartmanın içine girdiğini görerek kısa süre bir arabanın arkasına saklandığı iddianamede yer aldı.Maktulün kısa bir süre sonra apartmandan çıkması üzerine E.Ö'nün Akman'ın yanına elinde bıçakla yaklaştığı, maktul ile kısa bir süre konuştuktan sonra hayati bölgelerine canavarca hisle fazla sayıda bıçak darbesi vurmak suretiyle onu öldürdüğü aktarıldı.Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.Mahkemenin iddianameleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.Ne olmuştu?Üniversiteli Ata Emre Akman, Balıkesir’de bir zincir restoranda çalışmaya başlamasının 5’inci gününde motosikletinin önünü kesen E.Ö’nün bıçaklı saldırısına uğramıştı.Genç Ata Emre, E.Ö’nün 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti.Kasten yaralama ve tehdit gibi ayrı ayrı altı suçtan kaydı bulunan E.Ö, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.Katil zanlısı E.Ö, emniyette verdiği ifadesinde, “Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/canli-yayinda-cinayeti-itiraf-etmisti-muge-anlida-saban-atasin-cenazesini-muhabir-buldu-1083788912.html

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