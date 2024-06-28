https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-meclisi-feshetti-1085326904.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, meclisi feshetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, meclisi feshetti
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T15:40+0300
2024-06-28T15:40+0300
2024-06-28T15:40+0300
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Meclis seçiminin erkene alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayan Aliyev, meclisi feshetti. Meclisin feshedilmesinin ardından Kasım 2024’te yapılması planlanan seçimin tarihi 2 ay öne alınarak, 1 Eylül 2024 Pazar günü olarak belirlendi.Azerbaycan’ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Bakü’de 11-22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) ve 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin aynı tarihlere denk geldiğini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerin eylülde yapılmasını teklif etmişti. Milli Meclis, 21 Haziran'da yapılan Genel Kurul'da YAP'ın erken seçim çağrısında bulunmasını oylamaya sunmuştu. Gerçekleştirilen oylamada 105 'evet', 1 'hayır' oyuyla erken meclis seçimlerinin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verilmişti. Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, dün düzenlenen toplantıda Milli Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinin Azerbaycan Anayasası’na uygun olduğuna hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-gerekirse-esad-ile-ilk-gorusmeyi-ben-yapacagim-1085325474.html
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azerbaycan, politika, yeni azerbaycan partisi (yap), yeni azerbaycan, ilham aliyev, meclis
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, meclisi feshetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshetti.
Meclis seçiminin erkene alınmasına ilişkin kararnameyi imzalayan Aliyev, meclisi feshetti. Meclisin feshedilmesinin ardından Kasım 2024’te yapılması planlanan seçimin tarihi 2 ay öne alınarak, 1 Eylül 2024 Pazar günü olarak belirlendi.
Azerbaycan’ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Bakü’de 11-22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) ve 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin aynı tarihlere denk geldiğini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerin eylülde yapılmasını teklif etmişti.
Milli Meclis, 21 Haziran'da yapılan Genel Kurul'da YAP'ın erken seçim çağrısında bulunmasını oylamaya sunmuştu. Gerçekleştirilen oylamada 105 'evet', 1 'hayır' oyuyla erken meclis seçimlerinin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verilmişti.
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, dün düzenlenen toplantıda Milli Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinin Azerbaycan Anayasası’na uygun olduğuna hükmetmişti.