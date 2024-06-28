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Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam gelecek. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T21:46+0300
2024-06-28T21:46+0300
2024-06-28T21:46+0300
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor.NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam gelecek.Fiyat artışı rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/akaryakita-cifte-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1085154517.html
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akaryakıta çifte zam (28 haziran 2024 akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl? benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?benzin fiyatları, motorin fiyatları, akaryakıt zammı, brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanması, akaryakıt pompa fiyatları, rafineri çıkış fiyatları, akaryakıt güncel fiyatları, türkiye akaryakıt piyasası, epdk payı, ötv, kdv, gümrüksüz rafineri fiyatı, akdeniz-italyan piyasası, cif akdeniz ürün fiyatları, günlük dolar kuru.
akaryakıta çifte zam (28 haziran 2024 akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl? benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?benzin fiyatları, motorin fiyatları, akaryakıt zammı, brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanması, akaryakıt pompa fiyatları, rafineri çıkış fiyatları, akaryakıt güncel fiyatları, türkiye akaryakıt piyasası, epdk payı, ötv, kdv, gümrüksüz rafineri fiyatı, akdeniz-italyan piyasası, cif akdeniz ürün fiyatları, günlük dolar kuru.
Akaryakıta çifte zam
Benzin ve motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam gelecek.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor.
NTV'de yer alan habere
göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam gelecek.
Fiyat artışı rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.