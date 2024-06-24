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Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T09:50+0300
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ekonomi
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akaryakıt
zam
akaryakıt zammı
ekonomi
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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html
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benzin zam, akaryakıt zam, motorin zam
benzin zam, akaryakıt zam, motorin zam

Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

09:50 24.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
EKONOMİ
Gece yarısı fiyatlar değişti: Bayram öncesi motorine zam geldi, benzine de gelecek mi?
13 Haziran , 07:14
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