https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/akaryakita-cifte-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1085154517.html
Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T09:50+0300
2024-06-24T09:50+0300
2024-06-24T09:50+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
zam
akaryakıt zammı
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e1085ef21cd10c9ed20fb270d81aeec5.png
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_c0c09855c6938a30b540c251a470bba8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin zam, akaryakıt zam, motorin zam
benzin zam, akaryakıt zam, motorin zam
Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.