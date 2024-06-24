https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/akaryakita-cifte-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1085154517.html

Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıta çifte zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

zam

akaryakıt zammı

ekonomi

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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gece-yarisi-fiyatlar-degisti-bayram-oncesi-motorine-zam-geldi-benzine-de-gelecek-mi-1084786309.html

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benzin zam, akaryakıt zam, motorin zam