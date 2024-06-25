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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/estonya-basbakani-kallas-borrellin-yerine-gecebilir-1085211384.html
Estonya Başbakanı Kallas, Borrell’in yerine geçebilir
Estonya Başbakanı Kallas, Borrell’in yerine geçebilir
Sputnik Türkiye
AB liderlerinin Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın Borrell’in yerine Avrupa diplomasisinin başına geçmesi, eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ise Charles... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T16:12+0300
2024-06-25T16:12+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa birliği konseyi
avrupa birliği komisyonu
kaja kallas
charles michel
josep borrell
ursula von der leyen
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Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, daha önce AB ülkelerinin mevcut Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönem için adaylığı konusunda anlaştığı hatırlatılırken, “Anlaşma ayrıca Estonya'nın liberal hükümet başkanı Kaja Kallas'a AB'nin dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilciliği görevinin verilmesini öngörüyor. Eski Portekiz Başbakanı Costa ise önümüzdeki 2 buçuk yıl için Charles Michel'in yerine Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi başkanlığına seçilecek” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Financial Times gazetesi, bazı diplomat ve yetkililere dayandırdığı haberinde, AB liderlerinin Brüksel'de yapılacak gayrı resmi toplantıda Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'in yetkilerinin ikinci bir dönem için uzatılması yönünde oy kullanacağını iddia etti.Bu gayri resmi toplantının 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı ve AB Komisyonu’nın yeni başkanı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması beklenen resmi zirvenin bir tür başlangıcı olması gerektiği kaydedildi.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Birliğin üst yönetimine kimlerin geleceğiyle ilgili istişarede bulunduğunu, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını doğruladı.Von der Leyen, Metsola, Costa ve KallasKulislere göre, AB yönetiminin en etkili 4 koltuğuna kimlerin oturacağı konusunda uzlaşıya varıldı.Ursula von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.27 liderden 13'ü EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, von der Leyen'e desteklerini açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.EPP'li Roberta Metsola'nın bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.Avrupa'yı düzenli bir bahçeye, diğer ülkeleri ise vahşi bir ormana benzeterek akıllarda kalacak olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas."AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Charles Michel'in yerine Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ab-konseyi-israil-tutumu-nedeniyle-von-der-leyenin-kalemini-kirdi-1084490100.html
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avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, avrupa birliği komisyonu, kaja kallas, charles michel, josep borrell, ursula von der leyen

Estonya Başbakanı Kallas, Borrell’in yerine geçebilir

16:12 25.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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AB liderlerinin Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın Borrell’in yerine Avrupa diplomasisinin başına geçmesi, eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ise Charles Michel'in yerine Avrupa Konseyi'ne başkanlık etmesi konusunda anlaştığı bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, daha önce AB ülkelerinin mevcut Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönem için adaylığı konusunda anlaştığı hatırlatılırken, “Anlaşma ayrıca Estonya'nın liberal hükümet başkanı Kaja Kallas'a AB'nin dış ilişkilerden sorumlu yüksek temsilciliği görevinin verilmesini öngörüyor. Eski Portekiz Başbakanı Costa ise önümüzdeki 2 buçuk yıl için Charles Michel'in yerine Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi başkanlığına seçilecek” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Financial Times gazetesi, bazı diplomat ve yetkililere dayandırdığı haberinde, AB liderlerinin Brüksel'de yapılacak gayrı resmi toplantıda Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen'in yetkilerinin ikinci bir dönem için uzatılması yönünde oy kullanacağını iddia etti.
Bu gayri resmi toplantının 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı ve AB Komisyonu’nın yeni başkanı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması beklenen resmi zirvenin bir tür başlangıcı olması gerektiği kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Birliğin üst yönetimine kimlerin geleceğiyle ilgili istişarede bulunduğunu, kararın 27-28 Haziran'da yapılacak resmi zirvede alınacağını doğruladı.

Von der Leyen, Metsola, Costa ve Kallas

Kulislere göre, AB yönetiminin en etkili 4 koltuğuna kimlerin oturacağı konusunda uzlaşıya varıldı.
Ursula von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.
27 liderden 13'ü EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, von der Leyen'e desteklerini açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.
EPP'li Roberta Metsola'nın bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'yı düzenli bir bahçeye, diğer ülkeleri ise vahşi bir ormana benzeterek akıllarda kalacak olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas.
"AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Charles Michel'in yerine Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.
Charles Michel von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
POLİTİKA
AB Konseyi, İsrail tutumu nedeniyle von der Leyen'in kalemini kırdı
4 Haziran , 12:49
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