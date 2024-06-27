https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/turkiyede-bir-ilk-yapay-zeka-akademisyeni-olacak-kadro-bekliyor-sakadan-anlamiyor-1085281184.html

Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka akademisyeni olacak, kadro bekliyor, şakadan anlamıyor

Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka akademisyeni olacak, kadro bekliyor, şakadan anlamıyor

Sputnik Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin akademisyenleri arasına ‘Dr. Derya Aslan’ adı verilen yapay zekâ da katıldı. Davranış bilimleri dersine giren Dr. Derya... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T11:10+0300

2024-06-27T11:10+0300

2024-06-27T11:10+0300

yaşam

yapay zeka

akademisyen

öğretmen

sivas

cumhuriyet üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070384607_0:48:917:563_1920x0_80_0_0_520a96a69a468f07381b7b10d9ed3a8e.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, birçok farklı yapay zekâ modelini kullanarak ‘Dr. Derya Aslan’ isimli akademisyen geliştirdi.Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre yapay zeka karakterinin adı Derya Aslan. Akademik unvanı Doktor. Dr. Derya Aslan üniversite öğrencilerine ders anlatabilen bir yapay zekâ karakteri. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde davranış bilimleri dersine giriyor. Dersi akıcı bir şekilde anlatmasının yanı sıra öğrencilerin yazılı olarak sorduğu her soruya rahatlıkla yanıt veriyor. Ancak karşı karşıya konuşma ortamında biraz daha gelişmeye ihtiyacı var.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, birçok farklı yapay zekâ modelini kullanarak geliştirdiği ‘Dr. Derya Aslan’ ile ilgili şöyle konuştu: 'Profesör de olacak''Kadro bekliyor''Şakadan anlamıyor'Doç. Dr. Darıcı, Dr. Derya’nın yüz yüze diyaloglarda bazen zorlanabildiğini ifade ederek şunları anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-yapay-zeka-dolandiriciligina-karsi-uyari-1085264077.html

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, akademisyen, öğretmen, sivas, cumhuriyet üniversitesi