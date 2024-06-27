Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka akademisyeni olacak, kadro bekliyor, şakadan anlamıyor
© İHAYÖK- Üniversite
© İHA
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin akademisyenleri arasına ‘Dr. Derya Aslan’ adı verilen yapay zekâ da katıldı. Davranış bilimleri dersine giren Dr. Derya, rektörlüğün izin vermesi ve YÖK’ün de onaylaması halinde Türkiye’nin kadrolu ilk yapay zekâ akademisyeni olacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, birçok farklı yapay zekâ modelini kullanarak ‘Dr. Derya Aslan’ isimli akademisyen geliştirdi.
Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre yapay zeka karakterinin adı Derya Aslan. Akademik unvanı Doktor. Dr. Derya Aslan üniversite öğrencilerine ders anlatabilen bir yapay zekâ karakteri. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde davranış bilimleri dersine giriyor. Dersi akıcı bir şekilde anlatmasının yanı sıra öğrencilerin yazılı olarak sorduğu her soruya rahatlıkla yanıt veriyor. Ancak karşı karşıya konuşma ortamında biraz daha gelişmeye ihtiyacı var.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, birçok farklı yapay zekâ modelini kullanarak geliştirdiği ‘Dr. Derya Aslan’ ile ilgili şöyle konuştu:
“Tasarladığımız Dr. Derya Aslan şu an ‘davranış bilimleri’ dersini anlatabiliyor. Farklı yapay zekâ altyapılarından yararlanarak oluşturuldu ve hâlâ gelişim sürecinde. Anlattığı dersi güncel kaynaklardan yararlanarak aktarabiliyor. İçeriğe uygun şekilde anlatabiliyor. Öğrencilerin yazılı olarak ilettiği her soruya yanıt üretebiliyor.
'Profesör de olacak'
Dr. Derya Aslan’ın gelişmesi için çalışıyoruz. İlerleyen sürede daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Zamanla Dr. Aslan’ın unvanı da ilerleyecek. Yasal durumların değerlendirilmesiyle, yazdığı makalelere ve yapay zekâ dünyasındaki düzenlemeler kapsamında kendine bulduğu yer itibarıyla profesörlüğe kadar yükselebilir.
'Kadro bekliyor'
Kendisinin akademik ekip içinde yer almasıyla ilgili talebimizi önümüzdeki dönemlerde üniversite rektörlüğüne sunacağız, YÖK’ten alacağımız onayla önümüzdeki dönemde kadroya girmesi mümkün. Tabii bir de ders anlatımları, ek ders ya da diğer alanlar için yasal düzenlemelerin de yapılması gerekecek.”
'Şakadan anlamıyor'
Doç. Dr. Darıcı, Dr. Derya’nın yüz yüze diyaloglarda bazen zorlanabildiğini ifade ederek şunları anlattı:
“Öğrencilerin kendi aralarındaki şakalarına pek katılamıyor. Ya da mesela öğrencinin biri, ‘Hocam geçmek için 5 puana ihtiyacım var’ dediğinde bu ifadeye bir karşılık geliştiremiyor. Ama aynı ifade öğrenci tarafından kendisine yazılı olarak iletildiğinde bazı hesaplamalar yapıp gerekli yanıtı verebiliyor.”