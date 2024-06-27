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Türkiye'de 2023 yılında üretilen araba sayısı açıklandı
Türkiye'de 2023 yılında üretilen araba sayısı açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T11:52+0300
2024-06-27T11:52+0300
türkiye
araba
2023
üretim
otomobil
yerli otomobil
buzdolabı
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2023 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ne göre Türkiye’de geçen sene 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi.Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 adet kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 adet güneş pili ve 877 bin 479 adet motosiklet üretildi.Üretimden yapılan satışlar 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL olduGirişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.Üretimden yapılan satışların yüzde 13.7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturduGirişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 13.7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10.7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9.5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6.3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3.4'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturduİmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68.5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28.1 oldu.Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 45,2 ile ilk sırada yer aldıİmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,2'sini ara malların, yüzde 22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6,8 oldu.Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 80.4'ünü oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 30.2'si Bursa'da, yüzde 28.4'ü Kocaeli'nde, yüzde 12.3'ü Sakarya'da, yüzde 5.6'sı Aksaray'da ve yüzde 3.9'u İzmir'de gerçekleşti.Fason üretiminde en yüksek pay yüzde 36.4 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleştiİmalat sanayinde 2023 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36.4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 18'ini tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 8.2'sini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tuik-ekonomik-guven-endeksi-verilerini-yayimladi-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085282263.html
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araba, 2023, üretim, otomobil, yerli otomobil, buzdolabı
araba, 2023, üretim, otomobil, yerli otomobil, buzdolabı

Türkiye'de 2023 yılında üretilen araba sayısı açıklandı

11:52 27.06.2024
© AFP 2023AB'de yeni otomobil satışları Nisan'da sert düştü
AB'de yeni otomobil satışları Nisan'da sert düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023
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Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
2023 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ne göre Türkiye’de geçen sene 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi.

Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 adet kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 adet güneş pili ve 877 bin 479 adet motosiklet üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu


Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 13.7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu


Girişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 13.7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10.7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9.5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6.3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.


Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3.4'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68.5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28.1 oldu.

Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 45,2 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,2'sini ara malların, yüzde 22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6,8 oldu.
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 80.4'ünü oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 30.2'si Bursa'da, yüzde 28.4'ü Kocaeli'nde, yüzde 12.3'ü Sakarya'da, yüzde 5.6'sı Aksaray'da ve yüzde 3.9'u İzmir'de gerçekleşti.

Fason üretiminde en yüksek pay yüzde 36.4 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti


İmalat sanayinde 2023 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36.4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 18'ini tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 8.2'sini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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