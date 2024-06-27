https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/slovakyada-trenle-otobus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1085301940.html

Slovakya’da trenle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Slovakya’da trenle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Prag'dan Budapeşte'ye giden yolcu treninin Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştığı bildirildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

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Slovakya’da yayın yapan SME gazetesinin bildirdiğine göre, Prag'dan Budapeşte'ye giden EC 279 sefer sayılı yolcu treni Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştı, kazada 4 kişi öldü.Slovakya Acil Sağlık Servisi Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, tren ile otobüsün çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.Olay yerine 5 ambulans ve 2 kurtarma helikopteri sevk edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusyada-tren-raydan-cikti-yaralilar-var-1085266234.html

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