https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/slovakyada-trenle-otobus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1085301940.html
Slovakya’da trenle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Slovakya’da trenle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Prag'dan Budapeşte'ye giden yolcu treninin Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştığı bildirildi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T20:13+0300
2024-06-27T20:13+0300
2024-06-27T20:12+0300
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budapeşte
tren
otobüs
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Slovakya’da yayın yapan SME gazetesinin bildirdiğine göre, Prag'dan Budapeşte'ye giden EC 279 sefer sayılı yolcu treni Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştı, kazada 4 kişi öldü.Slovakya Acil Sağlık Servisi Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, tren ile otobüsün çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.Olay yerine 5 ambulans ve 2 kurtarma helikopteri sevk edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusyada-tren-raydan-cikti-yaralilar-var-1085266234.html
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slovakya, prag, budapeşte, tren, otobüs, kaza
slovakya, prag, budapeşte, tren, otobüs, kaza
Slovakya’da trenle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Prag'dan Budapeşte'ye giden yolcu treninin Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştığı bildirildi.
Slovakya’da yayın yapan SME gazetesinin bildirdiğine göre, Prag'dan Budapeşte'ye giden EC 279 sefer sayılı yolcu treni Slovakya'nın güneyindeki Nove Zamky yakınlarında bir otobüsle çarpıştı, kazada 4 kişi öldü.
Slovakya Acil Sağlık Servisi Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, tren ile otobüsün çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olay yerine 5 ambulans ve 2 kurtarma helikopteri sevk edildiği kaydedildi.