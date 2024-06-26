https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusyada-tren-raydan-cikti-yaralilar-var-1085266234.html
Rusya’da tren raydan çıktı: Yaralılar var
Rusya’da tren raydan çıktı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Rusya Demiryolları, Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 9 vagonunun Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti topraklarında raydan çıktığını bildirdi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T21:17+0300
2024-06-26T21:17+0300
2024-06-26T21:17+0300
dünya
rusya
komi cumhriyeti
novorossiysk
vorkuta
tren
ray
kaza
yaralı
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Rusya Demiryolları'dan yapılan açıklamada, 511 sefer sayılı Vorkuta - Novorossiysk yolcu treninin 9 vagonunun Komi Cumhuriyeti topraklarında raydan çıktığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “26 Haziran'da Moskova saatiyle 18.12'de, Kuzey Demiryolunun (Komi Cumhuriyeti) İnta-1 - Ugolnıy bölümünde, 511 sefer sayılı Vorkuta - Novorossiysk yolcu treninin 9 vagonu raydan çıktı” denildi.İnta kent yönetiminin verdiği bilgiye göre, tren İnta istasyonundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra raydan çıktı. Trende bulunan 232 yolcudan 5’I yaralandı.Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
rusya
komi cumhriyeti
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rusya, komi cumhriyeti, novorossiysk, vorkuta, tren, ray, kaza, yaralı
rusya, komi cumhriyeti, novorossiysk, vorkuta, tren, ray, kaza, yaralı
Rusya’da tren raydan çıktı: Yaralılar var
Rusya Demiryolları, Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 9 vagonunun Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti topraklarında raydan çıktığını bildirdi.
Rusya Demiryolları'dan yapılan açıklamada, 511 sefer sayılı Vorkuta - Novorossiysk yolcu treninin 9 vagonunun Komi Cumhuriyeti topraklarında raydan çıktığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “26 Haziran'da Moskova saatiyle 18.12'de, Kuzey Demiryolunun (Komi Cumhuriyeti) İnta-1 - Ugolnıy bölümünde, 511 sefer sayılı Vorkuta - Novorossiysk yolcu treninin 9 vagonu raydan çıktı” denildi.
İnta kent yönetiminin verdiği bilgiye göre, tren İnta istasyonundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra raydan çıktı. Trende bulunan 232 yolcudan 5’I yaralandı.
Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.