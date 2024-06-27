https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-hindistan-ticareti-rekor-rakamlara-ulasti-1085277440.html

Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı

Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 23 milyar 100 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

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Sputnik’in Hindistan Gümrük İdaresi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10 artarak 21 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci mal tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu alanda liderliği, 32 milyar 600 milyon dolarlık tedarikle Çin çekiyor.Hindistan’dan Rusya’ya ihracat da yüzde 21 artışla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu ani artış sayesinde Rusya, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dört basamak birden atlayarak 29. sıraya yükseldi. Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla ABD (27.4 milyar dolar), BAE (13.4 milyar dolar), Hollanda (9.2 milyar dolar), Singapur (7 milyar dolar) ve Çin (6 milyar dolar) oldu.Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın Ocak-Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 100 milyon dolar artarak 23 milyar 100 milyona yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük dördüncü ticari ortağı konumunu koruyor.

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