https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-hindistan-ticareti-rekor-rakamlara-ulasti-1085277440.html
Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı
Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 23 milyar 100 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T08:32+0300
2024-06-27T08:32+0300
2024-06-27T08:28+0300
ekonomi
dünya
hindistan
rusya
ticaret
artış
çin
abd
bae
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081563702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd548160d9b6f4f7f6f4092ea635b4ec.jpg
Sputnik’in Hindistan Gümrük İdaresi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10 artarak 21 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci mal tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu alanda liderliği, 32 milyar 600 milyon dolarlık tedarikle Çin çekiyor.Hindistan’dan Rusya’ya ihracat da yüzde 21 artışla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu ani artış sayesinde Rusya, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dört basamak birden atlayarak 29. sıraya yükseldi. Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla ABD (27.4 milyar dolar), BAE (13.4 milyar dolar), Hollanda (9.2 milyar dolar), Singapur (7 milyar dolar) ve Çin (6 milyar dolar) oldu.Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın Ocak-Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 100 milyon dolar artarak 23 milyar 100 milyona yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük dördüncü ticari ortağı konumunu koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-uluslararasi-hukuk-cercevesinde-1085268626.html
hindistan
rusya
çin
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081563702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10cf7113288f6621f812119f08a1f2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dünya, hindistan, rusya, ticaret, artış, çin, abd, bae
dünya, hindistan, rusya, ticaret, artış, çin, abd, bae
Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı
Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 23 milyar 100 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.
Sputnik’in Hindistan Gümrük İdaresi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10 artarak 21 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci mal tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu alanda liderliği, 32 milyar 600 milyon dolarlık tedarikle Çin çekiyor.
Hindistan’dan Rusya’ya ihracat da yüzde 21 artışla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu ani artış sayesinde Rusya, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dört basamak birden atlayarak 29. sıraya yükseldi. Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla ABD (27.4 milyar dolar), BAE (13.4 milyar dolar), Hollanda (9.2 milyar dolar), Singapur (7 milyar dolar) ve Çin (6 milyar dolar) oldu.
Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın Ocak-Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 100 milyon dolar artarak 23 milyar 100 milyona yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük dördüncü ticari ortağı konumunu koruyor.