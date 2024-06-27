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Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı
Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 23 milyar 100 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’in Hindistan Gümrük İdaresi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10 artarak 21 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci mal tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu alanda liderliği, 32 milyar 600 milyon dolarlık tedarikle Çin çekiyor.Hindistan’dan Rusya’ya ihracat da yüzde 21 artışla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu ani artış sayesinde Rusya, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dört basamak birden atlayarak 29. sıraya yükseldi. Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla ABD (27.4 milyar dolar), BAE (13.4 milyar dolar), Hollanda (9.2 milyar dolar), Singapur (7 milyar dolar) ve Çin (6 milyar dolar) oldu.Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın Ocak-Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 100 milyon dolar artarak 23 milyar 100 milyona yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük dördüncü ticari ortağı konumunu koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-uluslararasi-hukuk-cercevesinde-1085268626.html
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dünya, hindistan, rusya, ticaret, artış, çin, abd, bae
dünya, hindistan, rusya, ticaret, artış, çin, abd, bae

Rusya-Hindistan ticareti rekor rakamlara ulaştı

08:32 27.06.2024
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINHindistan bayrak ticaret
Hindistan bayrak ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
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Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın ilk dört ayında yüzde 10 artarak 23 milyar 100 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.
Sputnik’in Hindistan Gümrük İdaresi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı Ocak-Nisan döneminde yüzde 10 artarak 21 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük ikinci mal tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu alanda liderliği, 32 milyar 600 milyon dolarlık tedarikle Çin çekiyor.
Hindistan’dan Rusya’ya ihracat da yüzde 21 artışla 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu ani artış sayesinde Rusya, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dört basamak birden atlayarak 29. sıraya yükseldi. Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla ABD (27.4 milyar dolar), BAE (13.4 milyar dolar), Hollanda (9.2 milyar dolar), Singapur (7 milyar dolar) ve Çin (6 milyar dolar) oldu.
Böylece Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret bu yılın Ocak-Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 100 milyon dolar artarak 23 milyar 100 milyona yükseldi. Rusya, Hindistan’ın en büyük dördüncü ticari ortağı konumunu koruyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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