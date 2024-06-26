https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-uluslararasi-hukuk-cercevesinde-1085268626.html

Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği uluslararası hukuk çerçevesinde

Rusya Dışişleri: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği uluslararası hukuk çerçevesinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin kesinlikle uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve çatışmacı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T23:10+0300

2024-06-26T23:10+0300

2024-06-26T23:09+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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kuzey kore

kuzeydoğu asya

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bm güvenlik konseyi

uluslararası hukuk

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü, üçüncü ülkelere yönelik olmadığını ve Kuzeydoğu Asya bölgesindeki barış ve istikrarı tehdit etmediğini ifade etti.Zaharova, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği kesinlikle uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmekte, çatışmacı bir niteliğe sahip değil, üçüncü ülkelere yönelik değil ve Kuzeydoğu Asya bölgesinde barış ve istikrarı tehdit etmiyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın Kuzeydoğu Asya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamak, bölgedeki bölünmez güvenlik ilkesine dayalı güç dengesinin korunmasına olumlu katkı sağlamak ve nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere yarımadanın yeniden savaşa girme riskini azaltmak ve yeni bir Avrasya güvenlik sistemi inşa etmenin temellerini atmayı amaçladığını vurguladı.Zaharova ayrıca, BM'nin 2016-2017'de Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları kabul etmesinden bu yana geçen sürede dünyadaki durumun köklü bir şekilde değiştiğini, ABD’nin gerilimi azaltma yolunda ilerlemek yerine Kuzey Kore’nin sosyo-ekonomik yapısını baltalamak ve orada ciddi bir insani felaket yaratmak için tamamen iflas etmiş yaptırım rejimini sıkılaştırmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin ‘yaptırım’ kararlarını aktif olarak kullanmaya çalıştığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-kuzey-kore-ile-yapilan-anlasma-sorunlari-askeri-yollarla-cozenlere-bir-uyari-1085188893.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, kuzey kore, kuzeydoğu asya, abd, bm güvenlik konseyi, uluslararası hukuk