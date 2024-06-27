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Rusya, Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınadı
Rusya, Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınadı
Sputnik Türkiye
Bolivya’daki askeri darbe girişimini şiddetle kınadıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ve diğer ülkelerin iç işlerine yönelik yıkıcı dış müdahale... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T12:02+0300
2024-06-27T12:02+0300
dünya
bolivya
askeri darbe
askeri darbe girişimi
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luis arce
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bolivya Çokuluslu Devleti’nde 26 Haziran günü meydana gelen askeri darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Devlet Başkanı Luis Arce ve hükümetine tam ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz. Durumun anayasal çerçevenin ötesine geçmesinin kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Bolivya’daki iç siyasi anlaşmazlıklarının siyasi yollarla çözüme kavuşturulması zorunludur” ifadesine yer verildi.Yazılı açıklamanın devamında, “Bolivya ve diğer ülkelerin içişlerine yönelik yıkıcı dış müdahale girişimlerine karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler Latin Amerika bölgesi dahil bir dizi ülke ve halk için defalarca trajik sonuçlara yol açmıştır" denildi.Bolivya’daki tüm yapıcı siyasi güçlere ve yapılara, toplumun pekişmesi ve ülkenin istikrar ve egemenliğinin sağlanması amacıyla birleşme çağrısında bulunana Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Güvenilir stratejik ortağımız ve kardeş ülke olan Bolivya’yla dayanışma içindeyiz” diye ekledi.Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullamıştı.Başkent La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız" dedi.Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-parti-sozcusu-celikten-bolivyadaki-darbe-girisimine-tepki-halkin-iradesinin-yanindayiz-1085279299.html
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bolivya, askeri darbe, askeri darbe girişimi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, luis arce

Rusya, Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

12:02 27.06.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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Bolivya’daki askeri darbe girişimini şiddetle kınadıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ve diğer ülkelerin iç işlerine yönelik yıkıcı dış müdahale girişimlerine karşı uyarıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bolivya Çokuluslu Devleti’nde 26 Haziran günü meydana gelen askeri darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Devlet Başkanı Luis Arce ve hükümetine tam ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz. Durumun anayasal çerçevenin ötesine geçmesinin kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Bolivya’daki iç siyasi anlaşmazlıklarının siyasi yollarla çözüme kavuşturulması zorunludur” ifadesine yer verildi.
Yazılı açıklamanın devamında, “Bolivya ve diğer ülkelerin içişlerine yönelik yıkıcı dış müdahale girişimlerine karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler Latin Amerika bölgesi dahil bir dizi ülke ve halk için defalarca trajik sonuçlara yol açmıştır" denildi.
Bolivya’daki tüm yapıcı siyasi güçlere ve yapılara, toplumun pekişmesi ve ülkenin istikrar ve egemenliğinin sağlanması amacıyla birleşme çağrısında bulunana Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Güvenilir stratejik ortağımız ve kardeş ülke olan Bolivya’yla dayanışma içindeyiz” diye ekledi.
Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullamıştı.
Başkent La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız" dedi.
Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.
Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.
Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.
Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.
Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.
Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki: Halkın iradesinin yanındayız
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