https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-bolivyadaki-darbe-girisimini-siddetle-kiniyor-1085285621.html

Rusya, Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

Rusya, Bolivya'daki darbe girişimini şiddetle kınadı

Sputnik Türkiye

Bolivya’daki askeri darbe girişimini şiddetle kınadıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ve diğer ülkelerin iç işlerine yönelik yıkıcı dış müdahale... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T12:02+0300

2024-06-27T12:02+0300

2024-06-27T12:02+0300

dünya

bolivya

askeri darbe

askeri darbe girişimi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

luis arce

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bolivya Çokuluslu Devleti’nde 26 Haziran günü meydana gelen askeri darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Devlet Başkanı Luis Arce ve hükümetine tam ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz. Durumun anayasal çerçevenin ötesine geçmesinin kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Bolivya’daki iç siyasi anlaşmazlıklarının siyasi yollarla çözüme kavuşturulması zorunludur” ifadesine yer verildi.Yazılı açıklamanın devamında, “Bolivya ve diğer ülkelerin içişlerine yönelik yıkıcı dış müdahale girişimlerine karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler Latin Amerika bölgesi dahil bir dizi ülke ve halk için defalarca trajik sonuçlara yol açmıştır" denildi.Bolivya’daki tüm yapıcı siyasi güçlere ve yapılara, toplumun pekişmesi ve ülkenin istikrar ve egemenliğinin sağlanması amacıyla birleşme çağrısında bulunana Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Güvenilir stratejik ortağımız ve kardeş ülke olan Bolivya’yla dayanışma içindeyiz” diye ekledi.Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullamıştı.Başkent La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız" dedi.Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-parti-sozcusu-celikten-bolivyadaki-darbe-girisimine-tepki-halkin-iradesinin-yanindayiz-1085279299.html

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