https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ak-parti-sozcusu-celikten-bolivyadaki-darbe-girisimine-tepki-halkin-iradesinin-yanindayiz-1085279299.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki: Halkın iradesinin yanındayız
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki: Halkın iradesinin yanındayız
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T09:31+0300
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15 temmuz darbe girişimi
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerini değerlendirirken, darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendirdi.Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.'Kahrolsun darbeler'Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullanmıştı.Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:Ne olmuştuBolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bolivyadaki-darbe-girisiminin-ardindan-celac-uyesi-ulkelere-acil-toplanti-cagrisi-1085278332.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki: Halkın iradesinin yanındayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberlerini değerlendirirken, darbeleri ve askeri müdahaleleri, halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülükler olarak nitelendirdi.
Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.
Bolivya'da bir grup askerin başarısız darbe girişiminin ardından halka seslenen Devlet Başkanı Luis Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullanmıştı.
Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:
Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.
Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler.
Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.
Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.
Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.
Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.
Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.