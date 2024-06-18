https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusyanin-pasifik-filosu-tatbikata-basladi-yaklasik-40-deniz-ve-20-hava-araci-katiliyor-1084947202.html

Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor

Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu’nun Pasifik Okyanusu, Japon ve Ohotsk denizlerinde düzenlediği planlı tatbikata yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracının... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T07:43+0300

2024-06-18T07:43+0300

2024-06-18T08:00+0300

dünya

rusya

rusya deniz kuvvetleri

rus donanması

rus pasifik filosu

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pasifik okyanusu

japon denizi

ohotsk denizi

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Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu güçleri, Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Victor Liina’nın yönetiminde 18-28 Haziran tarihleri arasında Pasifik Okyanusu, Japon Denizi ve Ohotsk Denizi’nde gerçekleştirilecek olan planlı ikili tatbikat kapsamında üslerinden çıkarak belirlenen bölgelere konuşlanmaya başladı” ifadesine yer verildi.Bu yılki tatbikatın ilk kez iki taraflı olacağı kaydedildi. Tatbikatın Pasifik Filosu’nun çeşitli kuvvetlerinden oluşan Primorskiy Filosu ile Rusya Federasyonu Kuzeydoğu Birlikleri ve Kuvvetleri Ortak Komutanlığı arasında yapılacağı belirtildi.Denizciler insansız hava araçları ve mürettebatsız botların saldırılarını püskürtme talimi dahil bir dizi pratik eğitim ve savaş tatbikatı gerçekleştirecek. Ayrıca anti-denizaltı eylemlerinin yanı sıra, geçiş sırasında gemi müfrezelerinin her türlü savunması ve ‘düşman’ gemi gruplarına karşı ortak füze saldırıları işlenecek.Askeri manevralara Pasifik Filosu’na bağlı deniz piyade birlikleri ile Bastion ve Bal kıyı füze sistemlerinin mürettebatları da katılıyor.

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