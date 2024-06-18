https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusyanin-pasifik-filosu-tatbikata-basladi-yaklasik-40-deniz-ve-20-hava-araci-katiliyor-1084947202.html
Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor
Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu’nun Pasifik Okyanusu, Japon ve Ohotsk denizlerinde düzenlediği planlı tatbikata yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracının... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T07:43+0300
2024-06-18T07:43+0300
2024-06-18T08:00+0300
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Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu güçleri, Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Victor Liina’nın yönetiminde 18-28 Haziran tarihleri arasında Pasifik Okyanusu, Japon Denizi ve Ohotsk Denizi’nde gerçekleştirilecek olan planlı ikili tatbikat kapsamında üslerinden çıkarak belirlenen bölgelere konuşlanmaya başladı” ifadesine yer verildi.Bu yılki tatbikatın ilk kez iki taraflı olacağı kaydedildi. Tatbikatın Pasifik Filosu’nun çeşitli kuvvetlerinden oluşan Primorskiy Filosu ile Rusya Federasyonu Kuzeydoğu Birlikleri ve Kuvvetleri Ortak Komutanlığı arasında yapılacağı belirtildi.Denizciler insansız hava araçları ve mürettebatsız botların saldırılarını püskürtme talimi dahil bir dizi pratik eğitim ve savaş tatbikatı gerçekleştirecek. Ayrıca anti-denizaltı eylemlerinin yanı sıra, geçiş sırasında gemi müfrezelerinin her türlü savunması ve ‘düşman’ gemi gruplarına karşı ortak füze saldırıları işlenecek.Askeri manevralara Pasifik Filosu’na bağlı deniz piyade birlikleri ile Bastion ve Bal kıyı füze sistemlerinin mürettebatları da katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-fuze-kuvvetleri-nukleer-tatbikat-kapsaminda-elektronik-firlatmalar-gerceklestirdi-1084818252.html
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rusya, rusya deniz kuvvetleri, rus donanması, rus pasifik filosu, tatbikat, pasifik okyanusu, japon denizi, ohotsk denizi, tu-142, il-38, ka-27
rusya, rusya deniz kuvvetleri, rus donanması, rus pasifik filosu, tatbikat, pasifik okyanusu, japon denizi, ohotsk denizi, tu-142, il-38, ka-27
Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor
07:43 18.06.2024 (güncellendi: 08:00 18.06.2024)
Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu’nun Pasifik Okyanusu, Japon ve Ohotsk denizlerinde düzenlediği planlı tatbikata yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracının katılacağı belirtildi.
Rus Pasifik Filosu’nun yaptığı açıklamada, “Pasifik Filosu güçleri, Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Victor Liina’nın yönetiminde 18-28 Haziran tarihleri arasında Pasifik Okyanusu, Japon Denizi ve Ohotsk Denizi’nde gerçekleştirilecek olan planlı ikili tatbikat kapsamında üslerinden çıkarak belirlenen bölgelere konuşlanmaya başladı” ifadesine yer verildi.
Bu yılki tatbikatın ilk kez iki taraflı olacağı kaydedildi. Tatbikatın Pasifik Filosu’nun çeşitli kuvvetlerinden oluşan Primorskiy Filosu ile Rusya Federasyonu Kuzeydoğu Birlikleri ve Kuvvetleri Ortak Komutanlığı arasında yapılacağı belirtildi.
Denizciler insansız hava araçları ve mürettebatsız botların saldırılarını püskürtme talimi dahil bir dizi pratik eğitim ve savaş tatbikatı gerçekleştirecek. Ayrıca anti-denizaltı eylemlerinin yanı sıra, geçiş sırasında gemi müfrezelerinin her türlü savunması ve ‘düşman’ gemi gruplarına karşı ortak füze saldırıları işlenecek.
Toplamda ikili tatbikata yaklaşık 40 adet gemi, bot ve destek gemisi ve Pasifik Filosu Hava Kuvvetleri’ne bağlı Tu-142mz, Il-38 ve Il-38N uzun menzilli denizaltı savunma uçakları ile Ka-29 ve Ka-27 denizaltı savunma ve arama-kurtarma helikopterlerinin de bulunduğu yaklaşık 20 adet uçak ve helikopter katılıyor.
Askeri manevralara Pasifik Filosu’na bağlı deniz piyade birlikleri ile Bastion ve Bal kıyı füze sistemlerinin mürettebatları da katılıyor.