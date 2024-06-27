https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-denizciler-yemen-aciklarinda-batan-geminin-murettebatini-kurtardi-1085294537.html

Rus denizciler, Yemen açıklarında batan geminin mürettebatını kurtardı

Rus denizciler, Yemen açıklarında batan geminin mürettebatını kurtardı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın en büyük denizcilik şirketi Sovkomflot’a ait ‘NS Africa’ tankeri, Aden Körfezi’nde Yemen açıklarında batan gemiden 19 denizciyi kurtardı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T16:02+0300

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2024-06-27T16:02+0300

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rusya

aden körfezi

gemi kazası

gemi

hindistan

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Şirketten yapılan açıklamada, “23 Haziran saat 13.12’de, Sovkomflot şirketinin tankeri NS Africa, Aden Körfezi’nde ilerlediği sırada, Yemen’in doğu kıyısındaki Niştun limanının 96 deniz mili güneydoğusunda, batmaktan olan Lavant tankerinden yardım sinyalini aldı. Rus tankerinin mürettebatı sinyali aldıktan sonra derhal rotayı değiştirerek kaza mahalline gitti” ifadesine yer verildi.Batan geminin mürettebatı açık denizde bigemir cankurtaran salın içinde bulundu.Aralarında Hindistan, Myanmar, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının olduğu 19 denizci Rus gemiye alınarak su ve gıda ihtiyaçları karşılandı. Olayda ölen veya kaybolan olmadı.Rus tankeri Süveyş Kanalı’na doğru ilerlemeye devam etti. Kurtarılan denizcilerin 29 Haziran’da Süveyş limanında indirilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html

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rusya, aden körfezi, gemi kazası, gemi, hindistan